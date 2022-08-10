مريم بندق



أوضحت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء لم يبت في جلسته أمس الأول في آلية صرف «كاش» مقابل بيع الموظفين جزءا من إجازاتهم.



وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء لن يعقد اجتماعا استثنائيا غدا الخميس، على ان يلتئم في اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي الإثنين المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.



وبحسب المؤشرات، من المنتظر ان ينظر المجلس في مرسومي دعوة الناخبين وإجراء الانتخابات في جلسته المقررة 15 الجاري على ان يتم نشر المرسوم في ملحق خاص بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر ذاته ويفتح باب تسجيل الراغبين في الترشح يوم الأربعاء الموافق 17 الجاري ولمدة 10 أيام على ان تجري الانتخابات 24 سبتمبر. وقالت المصادر إن الوقت يجيز للحكومة تأجيل إصدار مرسوم الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين 22 الجاري ونشر المرسوم في اليوم التالي الموافق 23 منه وفتح باب تسجيل المرشحين في اليوم التالي الموافق 24 الجاري ولمدة 10 أيام على ان تجري الانتخابات 24 سبتمبر.



وإذا حدث تعديل على هذه التواريخ ستكون محدودة جدا إذ يمكن للحكومة فتح باب تسجيل المرشحين في اليوم ذاته الذي تنشر فيه المراسيم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». من الأهمية ذكر ان القانون حدد فترة شهر على الأقل بين تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ إجراء الانتخابات.



وعلى صعيد إحالة التشاورات الفرعية إلى النيابة، لفتت المصادر إلى وجود «أدلة» ثبوتية تدين من شارك ونظم وفتح أبوابه لإجرائها.