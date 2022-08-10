أحمد خميس



تمكن رجال قوة الاطفاء من انقاذ 15 شخصا احتجزوا في منزل عربي يستخدم سكنا للعزاب في الجهراء إثر حريق اندلع داخله أمس الاول، وبحسب بيان لقوة الاطفاء فإن فرقتي اطفاء الجهراء والجهراء الحرفية تعاملتا مع الحادث من دون وقوع اي اصابات.



وفي حادث آخر تعاملت فرقتا اطفاء جليب الشيوخ والعارضية مع حريق منزل بمنطقة جليب الشيوخ، وتم انقاذ 14 شخصا والسيطرة على الحادث من دون وقوع اي اصابات.



من جهة اخرى، تمكن رجال الاطفاء من السيطرة على حريق اندلع في محلين بمنطقة الجهراء الصناعية، هذا وقد فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث، وتم استدعاء ضابط قطاع الوقاية للتحقق من الاشتراطات الوقائية.