عبدالله قنيص - مبارك التنيب



تمكن رجال إدارة الجمرك الجوي من ضبط 3 ضبطيات مختلفة، ففي الضبطية الاولى تم العثور على ما يقارب 3 كيلو غرامات بودرة لاريكا مخبأة بداخل مكملات غذائية، والضبطية الثانية تمثلت في ضبط ما يقارب 280 غراما من مخدر الماريغوانا، والضبطية الأخيرة عبارة عن شمع الماريغوانا المخدرة بوزن يقارب 200 غرام.



وقال مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق تركي العنزي إن الضبطيات الاخيرة ثمرة جهد فريق الاستهداف بالجمرك الجوي الذي يعمل على مدار الساعة، مؤكدا ان الفريق حقق انجازات رائعة خلال فتره قصيرة في عمليات مكافحة المواد الممنوعة.



وثمن العنزي تعليمات مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد بتشديد الرقابة على الشحنات الواردة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه رجال الجمارك في عمليات التفتيش لدعم وتطوير المنظومة الجمركية.



وأكد انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.