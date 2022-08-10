ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمقيم حرّض على القتل عبر حسابه الخاص في أحد برامج التواصل الاجتماعي.



وتوضح الإدارة أن الجهات الأمنية المعنية فور رصد مقطع الفيديو، قامت بضبط المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وتؤكد الإدارة أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد وزرع الفتن، مؤكدة انه سيتم اتخاذ كافة الاجــــراءات القانونية لكل مــــن يخالـــف قوانين وأنظمــــة البلاد.



إلى ذلك، قال مصدر أمني ان الوافد من احدى الجنسيات الآسيوية مرجحا ان يتم ابعاده عن البلاد وإدراجه على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا.