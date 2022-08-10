محمد الجلاهمة



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه ضمن جهود وزارة الداخلية في التصدي للانتخابات الفرعية والتشاوريات والتي تعد إقامتها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته حسب ما تقضي به المادة 45 الفقرة خامسا والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين) كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة، تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بانتخابات فرعية.



وأضافت انه وردت معلومات للإدارات العامة للمباحث الجنائية تفيد بإقامة انتخابات فرعية في إحدى المناطق بموقعين مختلفين، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فرقة للمتابعة والرصد، وبعد تكثيف التحريات تبين بالفعل أنها انتخابات فرعية، فتم استصدار الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة لتفتيش الموقعين، وتم العثور على صندوق اقتراع وأدوات تستخدم في عملية الانتخابات والفرز وأختام وأوراق متلفة تم استخدامها في عمليات التصويت.

وجار ضبط باقي المتورطين وتحويل المتهمين والمضبوطات الى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الى ذلك، قال مصدر أمني إن عدد الموقوفين 5 مواطنين، مشيرا الى أنه تم التحفظ على أدلة تؤكد إجراء تلك الانتخابات المجرّمة.