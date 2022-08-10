خديجة حمودة



أكد د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجّه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة.



وأضاف الوزير: لو أن البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، ستتم زيادة الدعم إلى 300 جنيها، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتان أو 3 أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من 3 أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له وسيتم التنفيذ اول سبتمبر المقبل.



جاء ذلك خلال افتتاح د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ود.إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ود.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.



وأضاف الوزير أن حزمة القرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيستفيد منها ما يقرب من 36 مليون مواطن بما يمثل 7.8 ملايين أسرة.