هناء السيد



قال مفتي مصر د.شوقي علام، إن تجديد الخطاب الديني ليس معناه التبديد أو التضييق، وإنما توصيل الدين في شكله الحضاري الذي قصده الله عز وجل، وأن ننفض عن الدين الغبار الذي علق به فترة من الزمن.



جاء ذلك خلال زيارته امس لمحافظة السويس، حيث استقبله محافظ السويس عبدالمجيد صقر، وذلك على هامش اختيار موقع لإنشاء مقر خاص بدار الإفتاء المصرية في شارع الجلاء بالمحافظة.



واستعرض الجانبان سبل مواجهة الفكر المتطرف على مستوى الأسرة والمجتمع وضرورة تصحيح المفاهيم.



وأشار د.شوقي علام إلى أن دار الإفتاء تنشر عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل للمواطنين وخاصة الشباب، في مقاطع وفيديوهات، مدتها دقيقتان، تيسيرا على المتابعين.