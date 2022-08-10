القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أن منطقة مثلث ماسبيرو من المشروعات المميزة، التي حرصت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة؛ وذلك لتوفير سكن ملائم للمواطنين، ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات، مما يغير من خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير.



جاء ذلك خلال تفقد مدبولي، امس مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؛ وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ورافقه د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وقال مدبولي إن الدولة وفَّت بوعودها بتطوير هذه المنطقة، دون إلحاق أي ضرر بساكنيها، أو مُلاكها، أو المستأجرين، حيث سبق أن أكدنا في مراحل التفاوض مع شاغلي الوحدات والمُلاك، أو غيرهم أن الجميع سيخرج مستفيدا من تطوير هذه المنطقة، التي تقع في قلب القاهرة، وسواء الذين حصلوا على تعويض نقديّ، أو من حصلوا على سكن بديل، وكذلك من سيتم إعادة تسكينهم قريبا؛ فالجميع استفاد مما تم من أعمال تطوير، كما أن الدولة استفادت من خلال إعادة الوجه الحضاري لهذه المنطقة الحيوية الواقعة في قلب العاصمة؛ وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق العشوائية.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة في التنفيذ وبأعلى جودة، مع سرعة إنهاء أعمال تشطيبات أبراج «السكن البديل» بالمشروع؛ لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.



من جانبه، أكد وزير الإسكان أن العمل يسير في مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو على قدم وساق للانتهاء منه بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث من المخطط بدء تسليم عدد من الوحدات السكنية في مشروع أبراج السكن البديل خلال سبتمبر المقبل.



وأوضح أن مشروع الأبراج السكنية، الذي يقع على مساحة يبلغ مسطحها 25853 م2 ما يعادل 6.2 أفدنة، يتكون من دور بدروم (جراج سفلي) بمسطح 19220 م2 سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها 8500م2، إضافة إلى دور أول (كراج علوي) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة، بالإضافة إلى برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو» على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية لكل برج، وبرج ثالث (استثماري) بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (إداري) يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري، بالإضافة إلى 15 دورا متكررا.