عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الرابعة من (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله السكنية، والتي تشتمل على 206 قسائم بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 28 سبتمبر 2002.



وذكرت المؤسسة أنه سيتم توزيع البطاقات اليوم الخميس ويوم الأحد 14 الجاري، بينما سيتم توزيع بطاقات الاحتياط 15 الجاري، على أن يتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 17 الجاري.



وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الخبر عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت «السكنية» إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، مهيبة بالمواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين المقبل 15 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وقالت «السكنية» انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة.



وفيما يلي أسماء المخصص لهم:



سلطان عبدالله سلطان المطيري



لمعان راشد اجفين الفضلي



علي شويمى سعود العازمي



سعود عبدالله جابر العجمي



فهد جواد حمد الشمري



حسين فلاح فالح العجمي



مصلط هايف عبدالله الحويلة



لطيف ملعب مناور الظفيري



محمد سعد محمد الشريف



أحمد مطلق علي الرشيدي



مشاري عبدالسلام محمد العوضي



محمد مجيبل ليلى العنزي



عبدالرزاق فلاح فارس البصمان



محمد ناهي حسين هزاع



خالد سلطان صالح المجروب



عبدالله علي خالد الفيلكاوي



فرحان نومان حويل العازمي



مانع عبدالعزيز مبارك العجمي



منصور فهد علي المطيري



نشمي حمدان فالح العازمي



علي عبدالحميد محمود بندر



حسن عوض هديبان الرشيدي



مطلق فلاح سيف المويزري



خالد محمد عباد الخليفة



سلطان سعود سلطان السبيعي



يوسف عوض مدهش رويشد



فهد عبدالله فهد العجمي



مشعل طلق فلاح العازمي



عبدالله سالم محمد سالم



نايف عبدالله ماجد المطيري



عبدالمحسن محمد عبدالله العجمي



هادي حمدان فالح رومي العازمي



أحمد سعد فهاد العازمي



خالد عسكر عبدالله الجامع الرشيدي



جاسم محمد إبراهيم المريشد



محمد حسن راشد العجمي



محمد عبدالرحمن عامر البيدان



عثمان عبدالرزاق عباس العنزي



سعيد مهدي مسفر العجمي



مطلق محمد عدس النمران



جاسم يوسف عيسى الخضر



فهد ناصر فهد المطوع



خالد غلوم حبيب غلوم علي



محمد فهد هذال الصواغ



سالم مزرم نصار العازمي



حسن مرزوق حسن العجمي



عبدالوهاب جمعة خميس بوعركي



أحمد مساعد عبدالرحمن الكوس



فيصل حمد أحمد العمار



عبيد فهد عبيد العتيبي



مبارك فلاح ضاوي النصافي



مشعل فاهد مبارك الهاجري



عبدالمحسن مزيد عبدالرحمن الصانع



مساعد قنيفذ عيد الوعلان



خالد عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي



مطلق مبارك مطلق الشمري



عبدالعزيز محمود حيدر علي



دهش مزعل دهش الفضلي



فاضل عبدالكريم عبدالرحيم الصفار



محمد جابر أحمد المحمد



مطلق عقاب زبار العتيبي



سالم علي سالم الجعيدية



مشاري علي سالم الجعيدية



أحمد مجزع فتيخ العنزي



مشعل إبراهيم الشمري



خالد عبدالله منصور الدوسري



مساعد ماطر حمود العازمي



أحمد حسين اسماعيل الفيلكاوي



زياد شليل فالح العتيبي



مشاري خالد سعود الهاجري



خليفة صلال ابريك العتيبي



عبدالرحمن فالح براك العامر



فلاح صنيتان فلاح المطيري



عبدالعزيز ناصر عباس عبدالعزيز



محمد قعيد حشاش العتيبي



عبدالله عرمان مسلم العجمي



علي عيسى حسن سويد



إبراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي



طلال ناصر عيد فجري



ماجد جمعان عبدالله العازمي



خالد سعود مشعان الرشيدي



فهد مهدي سالم العجمي



عبدالله سعد غازي المطيري



مبارك عبدالله فالح الميع العجمي



بدر محمد حجي شهاب



طلال سعود فهد جدعان



عبدالله محمد فهاد العجمي



سطام خليف لزام ضيفالله



أحمد فايح جهز العتيبي



دريع مطلق نعير الهاجري



سعود عبيد مناور العازمي



محمد مبارك سعود المخيزيم



عبدالسلام محمد هادي العنزي



فهد حمود حران الحربي



خالد فهد عبدالله العتيبي



أحمد سلطان سفر السميري



أحمد مشعل مرزوق المطيري



فواز عواض ثواب الرويجح



عوض راشد محمد الرشيدي



سعد فهد محمد العجمي



عبدالله عامر شبيب العجمي



محمد عبدالله عايض العتيبي



فواز محمد إبراهيم التميمي



طلال هزاع سعد المطيري



خالد محمد عبدالرحمن الشريف



ركان منيف ركان السبيعي



مفرح نايف عواض المطيري



بندر عبيد مناور الحربي



خالد صالح مبرك النعيس



خالد حميد موسى الاستاذ



ياسر عبدالجليل محمد



بدر محسن حاضر السعيدي



مشعل عبدالله شبيب الدوسري



عبيد محمد عبيد العنزي



عبدالله نسيم سعد النسيم



بدر محمد فلاح دخيل الله الرشيدي



عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الصقعبي



فهد سعود عبدالله السبيتي



سطام حمود راشد الحربي



بجاد خالد عبدالمحسن عادي



فهد سعود وقيان حمد



عبدالله ضافر فهد الهاجري



محمد أحمد محمد العوضي



عبدالرحيم يوسف محمد كلندر



مشعل مبارك خميس محمد العجمي



ثامر عبدالهادي مطلق الراجحي



محمد ثامر مرزوق الملفي



بدر مطر عبيد الديحاني



عويد مبارك عويد الرشيدي



عبدالرحمن مانع راشد العجمي



محمد عسيم محمد العجمي



طلال محمد أحمد الخشان



مسحل فلاح هويدي هادي المطيري



فهاد دغيم فهد المطيري



أحمد بنيه محمد الصانع



محمد غانم حمد السهيل



أحمد غانم حمد السهيل



نايف غريب روضان العنزي



علي اسماعيل عبدالله السيار



عصام عبدالكريم عثمان الزيد



هزاع جامع عيد الرشيدي



محمد مبارك مشغي العجمي



عبدالله سالم راضي محمد المطرود



منصور محمد فلاح العجمي



سعود صفاك عوض العنزي



عادل عبدالله حسين الفودري



حمد حميدان نافع الرشيدي



فهد هزاع قويعان مبارك الهاجري



أحمد مطلق جبر الفضلي



تركي عساف محمد الخالدي



طارق عبدالرزاق محمد الظاهر



مشعل اسماعيل بلال الخميس



ناصر سالم محمد فهم



نايف بخيتان خلف الحبيني



بسام خليفة سلمان الغوينم



عبدالعزيز أحمد حمود الدويهيس



طلال أحمد حسن القلاف



موسى عبدالله عياظه الرشيدي



نايف ناصر مجبل العازمي



محمد فهيد ماجد الصلف



سالم فلاح سالم عزام العازمي



وليد فالح صقر الديحاني



عادل خالد عبدالمحسن عادي



محمد عبدالحسين غلوم محمد



الشيخ خالد مالك محمد الصباح



صقر علي صقر العدواني



فهد مسمار صلبي الجدعي



فهد محمد خليل الساعي



خالد سعد مظهور العازمي



عبدالله خليفة ناصر حسين



خالد حسين علي الأنصاري



محمد مجبل بتال المطيري



فهد عبدالله محمد العجمي



فهيد محمد حمد شنيتر



موسي صالح عبيد المطيري



محمد عبدالرضا عبدالحميد نقي



بندر فهد عايض الرشيدي



مروان عمر ثقل العتيبي



عبدالعزيز إبراهيم القبندي



عبدالرحمن سالم بنيان الدوسري



علي راشد زويد المطيري



أحمد عبدالرزاق عبدالرحمن العبدالرزاق



علي ضبيب فخري الرشيدي



محمد صقر محمد حمدان الجمهور



محمد سعود مرزوق المطيري



صقر مشعان العدواني



ضاري شلال رضيدان الشمري



حمد محمد عبدالله السلوم



منيف عبيد عايض عوض



مشعل عايض مهدي العجمي



انور علي عيد العليوي



حمد راشد راشد الهاجري



بدر صالح رجعان العازمي



صلاح مشعان حويل المطيري



صلاح حسين محمد الكندري



أحمد ناصر جبر زيد



عبدالله فهد سعد قريطة



بدر غانم مريجب العنزي



عبدالرزاق يوسف عبدالرزاق الملا



بسام حامد عبدالقادر السرحان



مبارك سعد ربيع ادريس



عبدالله فهد مبارك العجمي



ثامر فالح سيف العازمي



محمد حمود محمد العجمي



فالح غازي خلف الشمري



محمد سعود محمد هادي