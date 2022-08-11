الطلبة وحاملو إقامة التحاق بعائل مشمولون بقرار السماح بالتواجد بالخارج أكثر من 6 أشهر



وزراء «الخدمات» فقط يستقبلون المواطنين

استعجال توثيق شهداء «كورونا» في مستشفى جابر



مريم بندق



قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الميزانية التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في الجيش والحرس الوطني والإطفاء تمت تعليتها لحساب الأمانات في وزارة المالية مارس الماضي مع نهاية السنة المالية 202١/٢٠٢٢.

وأوضحت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية قام بدوره كاملا وأنجز العمل المطلوب منه والذي تضمن تنفيذ الاجراءات التي تمت مخاطبته بها، وكذلك تمت مراجعة كشوف الأسماء المرسلة من الجهات الثلاث، وتأكدت اللجنة التابعة للديوان من صحة الأعداد وصحة الأسماء الواردة والتي على أساسها تم احتساب الميزانية، وأبلغت وزارة المالية والتي بدورها خصصت لهم الميزانية.

وردا على سؤال لمسؤول في وزارة المالية، أجاب: تابعنا عملنا كاملا وأنجزنا الاجراءات المطلوبة ولا يوجد اي تقصير والموضوع مازال عند مجلس الوزراء وننتظر أي تعليمات جديدة للتنفيذ.

من الأهمية ذكر ان الديوان اعتمد 145 مليون دينار للصرف للجهات الثلاث على أساس فئة متوسطة الخطورة، ولم يتم الصرف لمطالبة العسكريين بالصرف على اساس فئة عالية الخطورة انطلاقا من ان العسكريين في الجهات الثلاث مندرجون مع العسكريين في وزارة الداخلية تحت لواء المجلس الأعلى للدفاع، ولذلك لديهم أمل كبير في موافقة مجلس الوزراء على طلبهم.





وزراء «الخدمات» فقط يستقبلون المواطنين

أوضحت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزراء الخدمات وليس كل الوزراء سيستقبلون المواطنين لتسهيل إنجاز معاملاتهم. وقالت: سيتم تحديد المواعيد «أونلاين» والرد سيكون بأسبقية الحجز على الموقع نفسه تدعيما للشفافية والمساواة.





استعجال توثيق شهداء «كورونا» في مستشفى جابر

لفتت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أهمية وضرورة الاستعجال في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي نص على وضع أسماء الشهداء والضحايا من الجيش الأبيض في أحد الأماكن البارزة في مستشفى جابر الأحمد، وذلك تكريما لدورهم الكبير وجهودهم المقدرة ولتتذكر الأجيال القادمة كل التضحيات التي قدموها للحفاظ على المنظومة الصحية في الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين. وكلف القرار الذي صدر سبتمبر الماضي كلا من وزيري الصحة والإعلام، بإعداد برنامج وثائقي يبين ويوثق دور الجيش الأبيض وتضحيات الشهداء والضحايا منهم حتى يحفظ التاريخ بطولاتهم.





الطلبة وحاملو إقامة التحاق بعائل مشمولون بقرار السماح بالتواجد بالخارج أكثر من 6 أشهر

أوضحت مصادر مطلعة ان قرار السماح للوافدين بالتواجد خارج البلاد أكثر من 6 أشهر يشمل الطلبة وجميع حاملي إقامة التحاق بعائل ولا يقتصر على حاملي إقامة عمل فقط. وكانت «الأنباء» قد ذكرت ان العمالة المنزلية هي الفئة المستثناة من القرار إلا إذا قدم الكفيل طلبا بالموافقة على السماح للعمالة المنزلية لديه بالتواجد في الخارج أكثر من 6 أشهر.