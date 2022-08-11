المشروع يصل بالطاقة الاستيعابية للمحطة من المياه المعالجة إلى 500 ألف متر مكعب يومياً

هدف المشروع توفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وتقليل الآثار السلبية على البيئة

مساحة المشروع 2.450 كيلومتر مربع تقريباً وهو يعد أكبر المشاريع التي تنفذها «الأشغال»

فوائد كبيرة تعود على مناطق «صباح الأحمد السكنية» و«الرقة» و«مبارك الكبير» و«أم الهيمان»



عاطف رمضان



قالت مصادر في وزارة الأشغال إن مشروع توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي يهدف إلى معالجة مياه الصرف في المنطقة الجنوبية للبلاد بـ 500 ألف متر مكعب كطاقة استيعابية ويقلل من الآثار السلبية على البيئة في ري المسطحات الخضراء.



وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذا المشروع يعد أهم عناصر الخطة الاستراتيجية للدولة، ووفق مؤسسة «تومسون رويترز» العالمية، وهو يعتبر أفضل صفقة أبرمت بين القطاع العام والخاص لسنة 2020 على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه يعد أهم وأكبر المشاريع التي يشرف عليها قطاع الهندسة الصحية بالوزارة.



ولفتت المصادر إلى أن هذا المشروع من المشاريع التنموية الحديثة وبعد إنشائها ستكون من كبرى محطات الصرف الصحي في المنطقة، مشيرة إلى أن الجهات التي سوف تستفيد من مياه الصرف الصحي، الهيئة العامة للزراعة بصفة أساسية وذلك للزراعات التجميلية، بالإضافة إلى شركة نفط الكويت والجهات الأخرى التي تحتاج إلى المياه المعالجة والتي ستكون وفق أحدث المعايير الفنية وتخضع إلى معايير الهيئة العامة للبيئة بصفة أساسية.



ويتألف المشروع من محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة داخل حدود محطة تنقية أم الهيمان الحالية، وذلك لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية مبدئية قدرها 500000 متر مكعب متوسط التدفق اليومي، إضافة إلى إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة إلى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية وستكون محطة معالجة الصرف الصحي قابلة للتوسعة في المستقبل بمقدار 200000 متر مكعب في اليوم، حيث ستصل طاقتها الاستيعابية النهائية إلى 700000 متر مكعب في اليوم.



ويستهدف المشروع تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الأشغال من حيث تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة المحطات وشبكاتها وتطويرها، ورفع مستوى الاستفادة القصوى من المياه المعالجة، وتعزيز الشراكة الإيجابية والفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص، وتمكين فرص تدريب الكوادر الفنية وتأهيلها، وحماية البيئة وتخفيف أي تأثيرات سلبية.



وذكرت المصادر أن المشروع يخدم مناطق جنوب الدائري السادس، ومنطقة صباح الأحمد السكنية، منطقة الرقة، ومبارك الكبير - أم الهيمان (علي صباح السالم الحالية)، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي عليها 2.450 كيلومتر مربع تقريبا.



ويهدف المشروع إلى تطوير مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، نظرا للحاجة الملحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإزالة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة حاليا في المنطقة الجنوبية من الكويت، وأيضا الحاجة لتوسيع شبكات نقل وتوزيع مياه الصرف الصحي المتدفقة من محطة الصرف الصحي التي تمت معالجتها لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية وخدمة النمو السكاني المرتقب للكويت.