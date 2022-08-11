بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» عن أن الوزارة ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية انتهت من تسليم نحو 64 جمعية خيرية كلمة المرور «اليوزر» الخاصة بها للدخول إلى النظام الآلي لجمع التبرعات، والتي تعمل الوزارة على إطلاقه قريبا، بعد أنهت مرحلة جمع وإدخال البيانات الخاصة بكل جمعية على حدة.



وأوضحت أنه بعد ذلك ستقوم الوزارة برفع المشاريع الخيرية على المنصة الخاصة وفقا للضوابط والشروط المعمول بها في طلبات تنفيذ المشروعات الخيرية السنوية داخل الكويت وخارجها، والتي تندرج ضمن 6 نماذج، هي: إنشائية (داخلية وخارجية)، وتنموية اجتماعية (داخلية وخارجية)، وكفالات (داخلية وخارجية)، إضافة إلى مشروعات متنوعة (داخلية وخارجية)، وحملات إغاثية خارجية فقط، وموسمية (داخلية وخارجية).



وأكدت المصادر أن الآلية الإلكترونية المعتمدة لجمع التبرعات تتمتع بقدر عال من السرية في حفظ بيانات ومعلومات الجمعيات تصل إلى 100%‎، متوقعة أن ينطلق العمل بالنظام الآلي قبل بداية العام المقبل.