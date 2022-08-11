آلاء خليفة



ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء والأســـرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن إنشاء نصب تذكاري يتضمن أسماء شهداء الكويت.



وقال العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن ذلك كان من المطالب الرئيسية التي قدمتها الجمعية مرارا الى المجلس البلدي والبلدية وقدم أول مرة في 2007 وحضرت الجمعية عدة اجتماعات بهذا الخصوص، لافتا الى ان جميع الدول التي خاضت معارك وحروبا وقدمت شهداء لا تخلو من النصب التذكاري للشهداء او للجندي المجهول تكريما لهم، مناشدا الحكومة بان يكون موقع النصب مميزا ومعلما من معالم الكويت الثقافية والسياحية ومزارا للضيوف من السياح او السياسيين وغيرهم، آملا ان يتم انشاؤه بشكل يليق بتضحيات شهدائنا الابرار.



وعلى صعيد متصل، ذكر ان الجمعية منذ انشائها تبنت 4 مطالب رئيسية منها انشاء النصب التذكاري بالاضافة الى ادراج قصص الشهداء ضمن المناهج الدراسية لغرس قيمة التضحية فداء للوطن في نفوس الطلبة، ونطالب بتخليد فترة الاحتلال العراقي الغاشم وكذلك التحرير والبطولات التي قدمها ابناء الكويت من خلال الاعمال الفنية والادبية والوثائقية، لافتا إلى ان المكتبة الكويتية تكاد تخلو من اعمال تخص فترة الاحتلال والتحرير، مشددا على أهمية هذا الأمر ليكون شاهدا على ما حدث للكويت وما قدمه الشهداء من تضحيات فداء للوطن، مطالبا ان يتبنى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مثل تلك الاعمال التي تخلد ذكرى الاحتلال، مؤكدا على دور وزارة الاعلام من خلال إنتاج افلام ومسلسلات تضم نخبة من النجوم الكويتيين والعرب.



وطالب بتسمية الشوارع والميادين والجادات بأسماء الشهداء تخليد لذكراهم المشرفة ونشهد اليوم نزيفا في تسميتها بأسماء أشخاص من كل فئات المجتمع، ومع احترامنا لتلك الأسماء، لكن لا يمكن تسويتهم بما قدمه الشهيد من تضحيات لتحرير الوطن.