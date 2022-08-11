كشف تقرير صادر عن إرنست ويونغ (EY) حول صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن تسجيل 359 صفقة في النصف الأول 2022، وذلك بقيمة بلغت 42.6 مليار دولار، حيث ارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ 12% على أساس سنوي، على خلفية النمو الاقتصادي المستمر بعد انحسار جائحة كورونا، وارتفاع النفط.



وأشار التقرير إلى أن دول الخليج واصلت تنويع اقتصاداتها بعيدا عن أعمال النفط والغاز، في ظل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية. ونتيجة لذلك، استمرت قطاعات مثل النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق في الاستحواذ على نصيب الأسد من الاستثمارات.



وقد تصدرت الإمارات قائمة البلدان الخمسة الأكثر جذبا للصفقات بالمنطقة، حيث شهدت تسجيل 105 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار، تلتها مصر بـ 65 صفقة بقيمة 3.2 مليارات دولار، والسعودية بـ 39 صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار، والمغرب بـ 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ 10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 0.7 مليار دولار.



كما أظهر التقرير أيضا أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة شكلت 48% من إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 33% من القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة في النصف الأول من عام 2022.



وعلى الرغم من أن تقلب أسعار النفط وعدم التيقن الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق العالمية أثرت بشكل هامشي، إلا أن نشاط الصفقات كان مدفوعا بشكل كبير بأداء الأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية.