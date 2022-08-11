غازي الهاجري: سعداء بالأداء الثابت المستمر للمجموعة الذي يتماشى مع استراتيجيتنا

قمنا ببناء محفظة استثمارية تعمل بجميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة

نجحنا في فصل أنشطة البنية التحتية والأصول العقارية لشركة «إنفراكورب» لتسريع النمو

هشام الريس: استحواذنا على «ستيودنت كوارترز» يهدف لتعزيز وجودنا بالعقار الأميركي

التوسع مستمر بأنشطتنا الاستثمارية وتدفق الصفقات والوجود العالمي على رأس أولوياتنا

نسعى إلى مواصلة النمو على المستويين الداخلي والخارجي للمجموعة وتحقيق نتائج أقوى

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش)، عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من العام، والمنتهية في 30 يونيو 2022، حيث بلغ صافي الربح المحقق للمساهمين 42.18 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022 مقارنة بما مقداره 37.04 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 13.9%.



وأوضحت المجموعة في بيان صحافي، أن ربحية السهم بلغت لهذه الفترة 1.22 سنت، مقارنة بـ1.21 سنت للأشهر الستة الأولى من عام 2021، وبلغ إجمالي الدخل للنصف الأول من عام 2022 ما مقداره 182.76 مليون دولار، مقابل 181.01 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2021، بزيادة قدرها 1%.



وارتفع صافي الربح الموحد لفترة الستة أشهر بنسبة 2.8% إلى 45.38 مليون دولار، مقارنة بـ44.15 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وبلغ إجمالي المصروفات للفترة 137.39 مليون دولار بزيادة 0.4% على 136.87 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2021.



وبلغ إجمالي حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين 0.98 مليار دولار في 30 يونيو 2022 بزيادة 1.61% من 0.96 مليار دولار في نهاية عام 2021، بلغ إجمالي أصول المجموعة 8.52 مليارات دولار في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ8.08 مليارات دولار في 31 ديسمبر2021، بما يمثل زيادة بنسبة 5.4%.



وتدير «جي إف إتش» حاليا أكثر من 15 مليار دولار من الأصول والصناديق بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.



نتاج الربع الثاني



وعلى صعيد البيانات المالية للشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد سجلت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 23.06 مليون دولار للربع الثاني من العام، بزيادة قدرها 10.2% مقارنة بما مقداره 20.92 مليون دولار للربع الثاني من عام 2021، ما يعكس النمو المطرد والتقدم المستمر للمجموعة.



وشملت المساهمات الرئيسية الدخل المحقق من الاكتتاب في الاستثمارات العالمية للمجموعة، نشاط الصيرفة التجارية ومنصة البنية التحتية المستدامة. بلغت ربحية السهم خلال الربع الثاني 0.67 سنت، مقارنة بما مقداره 0.68 سنت خلال الربع الثاني من عام 2021.



وبلغ إجمالي الدخل للربع الثاني من عام 2022 ما مقداره 91.95 مليون دولار، مقارنة بـ90.62 مليون دولار للربع الثاني من عام 2021، بزيادة قدرها 1.5%. بلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 26.03 مليون دولار مقابل 24.81 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021، بزيادة قدرها 4.9%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 65.92 مليون دولار مقابل 65.82 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 0.2%.



استمرار الأداء الثابت



تعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية غازي الهاجري: «سعداء للغاية بالأداء الثابت المستمر للمجموعة في النصف الأول من العام. تماشيا مع استراتيجيتنا في التنويع، قمنا ببناء محفظة استثماراتنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وأدرجنا أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو الإدراج الرابع للمجموعة في بورصة إقليمية، حيث تتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة لتوسيع نطاقنا الجغرافي وقاعدة المساهمين وتعزيز الرؤية بين المستثمرين العالميين والإقليميين الرئيسيين مع دخولنا مرحلة أخرى من النمو».



وأضاف الهاجري: «خلال هذه الفترة نجحنا أيضا في فصل أنشطة البنية التحتية والأصول العقارية للمجموعة الى شركة إنفراكورب التي تمت رسملتها بأكثر من مليار دولار في البنية التحتية والأصول المطورة. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع النمو والاستثمارات في أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة وعلى الصعيد الدولي، وهو مجال يتسم بفرص كبيرة ويتماشى مع تركيزنا على تعزيز تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتأثيرها في صميم أعمالنا واستثماراتنا ومبادئنا التنموية. مع الزخم الإيجابي من النصف الأول من العام، نتطلع إلى الحفاظ على ما حققناه من نمو مطرد وخلق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس: «خلال هذه الفترة، استحوذنا على حصة أغلبية في شركة ستيودنت كوارترز لإدارة الأصول، وهي شركة متخصصة في سكن الطلاب مقرها الولايات المتحدة، ما عزز وجودنا في قطاع العقارات في الولايات المتحدة ودعم الصفقات الجديدة بقيمة نحو نصف مليار دولار في قطاع سكن الطلاب خلال النصف الأول من العام وحده».



وأضاف: «كما حققت شركة الصيرفة التجارية التابعة لنا، المصرف الخليجي التجاري، أداء جيدا خلال هذه الفترة، حيث استمرت في زيادة مساهماتها بعد مرحلة تحول ناجح. نحن فخورون أيضا بأداء شركة إنفراكورب، التي تم إطلاقها في يناير من هذا العام، والتي أعلنت عن أرباح جيدة خلال فترة التقرير الأولى. نتوقع المزيد من التقدم في هذه المجالات الرئيسية لأعمالنا».



وشدد الريس على أن التوسع سيظل مستمرا في أنشطتنا الاستثمارية وتدفق الصفقات والوجود العالمي على رأس أولوياتنا في الفترات القادمة ونسعى بنشاط لتحقيق النمو على المستويين الداخلي والخارجي للمجموعة، مع التركيز على تحقيق نتائج أقوى خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

أرقام ذات دلالة

٭ 182.76 مليون دولار إجمالي الدخل بالنصف الأول بنمو 1%.



٭ 2.8% نمو صافي الربح الموحد إلى 45.38 مليون دولار.



٭ 137.39 مليون دولار إجمالي المصروفات بزيادة 0.4%.



٭ 0.98 مليار دولار حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين بزيادة 1.61%.



٭ 5.4% نمو إجمالي أصول المجموعة إلى 8.52 مليارات دولار.