علي إبراهيم



بعدما أعاد التحسن في أسعار النفط الكويت إلى عهد الفوائض مجددا مدفوعة بالتحسن في أسعار بيع النفط عالميا، أظهرت احصائية أعدتها «الأنباء» بناء على أرقام رسمية، أن متوسط سعر بيع برميل النفط الكويتي منذ بدء العام المالي الحالي (2022/2023) بلغ نحو 112.88 دولارا لكل برميل.



ووفقا لبيانات برلمانية يبلغ سعر التعادل في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي نحو 79 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أن متوسط سعر برميل النفط منذ بداية العام البالغ 112.88 يزيد بنحو 42.88% عن سعر التعادل، وذلك بما قيمته 33.88 دولارا عن كل برميل، ما يعني أن الفوائض المالية في الموازنة العامة للدولة يضاف إليها 33.88 دولارا عن كل برميل نفط تم بيعه منذ بداية العام المالي.



يأتي ذلك فيما تحقق الكويت فوائد متزايدة في العوائد النفطية إثر رفع انتاجها النفطي أكثر من مرة وفقا لاتفاقات مجموعة «أوپيك +» والتي وصلن إلى رفع حصة انتاج الكويت إلى 2.818 مليون برميل يوميا وفقا لآخر اجتماعات «أوپيك».



وتراوحت أسعار بيع النفط طوال الـ132 يوما الماضية ما بين 101.45 دولار للبرميل وهو أدنى سعر سجل للنفط أمس، و124.36 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى وصل إليه في تاريخ 31 مايو الماضي، ولجهة أعلى متوسط سعر شهريا فقد سجل شهر مايو الماضي أعلى مستوى سعر لبيع النفط منذ بدء العام المالي يليه شهر يونيو.



وتفصيليا، سجل شهر مايو الماضي أعلى متوسط سعر نفط منذ بدء العام المالي الحالي بواقع 117.456 دولارا للبرميل حيث سجل أدنى مستوى سعري خلال ذلك الشهر عند 112.19 في تاريخ 12 مايو، بينما سجل أعلى مستوى سعري عند 124.36 دولارا للبرميل يوم 31 مايو وهو أعلى مستوى سجله سعر برميل النفط منذ بداية العام المالي أيضا.



وحل يونيو كثاني شهر سجل أعلى متوسط سعر لبيع النفط الكويتي بـ117.143 دولارا للبرميل، حيث سجل أدنى متوسط سعر خلال الشهر بواقع 110.81 دولارات للبرميل في 23 يونيو، بينما جاء أعلى سعر في يوم 10 يونيو بواقع 123.38 دولارا للبرميل.



وحل شهر يوليو ثالثا بمتوسط سعر برميل نفط بلغت قيمته 110.936 دولارات للبرميل، فيما سجل أدنى معدل سعري خلال هذا الشهر يوم 25 يوليو بواقع 107.53 دولارات للبرميل، فيما سجل أعلى مستوى سعري يوم 5 يوليو بواقع 117.16 دولارا للبرميل.



وجاء شهر أبريل كرابع أعلى مستوى سعري منذ بداية العام بمتوسط سعر برميل بلغ 107.396 دولارات للبرميل، فيما سجل هذا الشهر أدنى مستوى سعري يوم 11 أبريل بواقع 102.31 دولار للبرميل بنما سجل يوم 21 أبريل أعلى مستوى سعري خلال الشهر بقيمة 110.92 دولارات للبرميل.



أما شهر أغسطس الجاري فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط خلال أيام التداول منذ بدء الشهر حتى يوم 8 أغسطس نحو 105.4275 دولارات للبرميل وجاء أعلى سعر في أول أغسطس بواقع 108.7 دولارات بينما سجل 8 أغسطس 101.45 دولار للبرميل فيما لم تنته تداولات الشهر حتى الآن.



متوسطات أسعار النفط



107.396 دولارات - أبريل



117.456 دولارا - مايو



117.143 دولارا - يونيو



110.936 دولارات - يوليو