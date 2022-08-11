الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موافقته على مقترح دولة قطر في تقديم موعد انطلاق النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم قطر 2022، لمدة 24 ساعة فقط، لتقام يوم 20 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 21 نوفمبر، وذلك حتى تتسنى إقامة المباراة الافتتاحية لمنتخب قطر أمام الإكوادور على ستاد البيت في الـ 8:00 مساء يوم 20 نوفمبر المقبل.



وكان الاتحاد الدولي قرر في وقت سابق جدولة مباريات المونديال، بإقامة مباراتين قبل مباراة قطر والإكوادور، حيث تجمع الأولى بين السنغال وهولندا في الـ 1:00 ظهرا (المجموعة الأولى)، والثانية تجمع بين إنجلترا وإيران في الـ 4:00 عصرا (المجموعة الثانية)، على أن تقام مباراة قطر والإكوادور في الـ 7:00 مساء في افتتاح مونديال 2022، وفي الـ 10:00 مساء تقام مباراة أميركا وويلز ضمن مباريات المجموعة الثانية.



وسيقوم الاتحاد الدولي بإعادة برمجة مباريات المونديال، بإقامة اللقاء الافتتاحي بين قطر والإكوادور مساء 20 نوفمبر المقبل، على أن تقام مواجهتا السنغال وهولندا، وإنجلترا وإيران في اليوم التالي.



ومن المقرر أن يحصل الاتحاد الدولي «فيفا» على الضوء الأخضر من رؤساء اتحادات كرة القدم بإجراء التصويت على قرار إعادة برمجة جدول مباريات كأس العالم قطر 2022، لتقديم موعد انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة يوما واحدا عن الموعد السابق.