دعا المستشار الألماني أولاف شولتس من أجل المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات كرة القدم الدوليين بعد النجاح الذي حققه منتخب السيدات في كأس أوروبا الأخيرة ببلوغه النهائي.



وقال شولتس بعد اجتماعه بالاتحاد الألماني لكرة القدم من أجل مناقشة الموضوع: «موقفي واضح في هذه المسألة، تحدثنا عن كيفية الاستمرار في مساعدة المزيد من الفتيات والنساء ليتحمسن لخوض كرة القدم، بالطبع، تلعب الأجور في مثل هذه البطولات دورا رئيسيا في ذلك»، مضيفا لهذا السبب من المنطقي مناقشة المساواة في الأجور، لقد قدمت الاقتراح وأنا ممتن جدا لوجود استعداد لمناقشة هذه المسألة.



وحققت ألمانيا أكبر نجاح في بطولة كبرى منذ العام 2015 ببلوغ منتخب السيدات نهائي كأس أوروبا قبل أن يخسر ضد إنجلترا على ملعب ويمبلي أواخر الشهر الفائت.



حضر شولتس المباراة القمة ودعم المنتخب مغردا على تويتر «إنه عام 2022 ويجب أن يحصل الرجال والسيدات على أجور متساوية، هذا ينطبق أيضا على الرياضة وخاصة بالنسبة للمنتخبات الوطنية».



كانت ستحصل كل لاعبة ألمانية على 60 ألف يورو (61400 دولار) في حال تتويجهن باللقب، بينما كان سيحصل كل لاعب على 400 ألف يورو لو فاز «المانشافت» بلقب كأس أوروبا للرجال الصيف الفائت.



من جانبه، قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف إنه يفهم النقاش حول أن «العمل والنجاح ذاتهما يجب أن يكون لهما نفس القيمة أيضا».