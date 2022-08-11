سيلتقي الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالميا، والأسترالي نيك كيريوس وصيف بطل ويمبلدون، في الدور الثاني من دورة مونتريال للماسترز للتنس، بعد فوز الأخير على الأرجنتيني سيبستيان باييس 6-4،6-4.



ولم تكن عودة الإيطالي ماتيو بيريتيني الى المنافسات موفقة بعد خروجه من الدور الاول أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا 6-3،6-2.



وتأهل الأميركي تايلور فريتز على حساب البريطاني أندي موراي بفوزه 6-1،6-3. وفي أبرز النتائج، بلغ الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الدور الثاني بفوزه على الإسباني ألخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 1-6،6-3،6-4 والبلغاري غريغور ديميتروف على الكندي أليكسي غالارنو 6-4،7-5. لم يكن يوما موفقا لأصحاب الأرض بخسارة أيضا دينيس شابوفالوف 7-5،7-6 (7/4) ضد الأسترالي أليكس دي مينور.



من جهة أخرى، انسحبت اليابانية ناومي أوساكا، من مباراتها في الدور الأول من دورة تورونتو للألف نقطة للتنس بسبب آلام في ظهرها، فيما ودعت البريطانية إيما رادوكانو من الدور نفسه، في انتكاسة للاعبتين توجتا ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر الجاري، في يوم شهد إشادة بسيرينا وليامز التي أعلنت بدء «العد التنازلي» لاعتزالها.



وكانت أوساكا متأخرة 7-6 (7/4) و3-0 أمام الإستونية كايا كانيبي، وصيفة دورة واشنطن الأسبوع الفائت، عندما قررت الانسحاب باكية بسبب آلام في ظهرها.



إلى ذلك، ودع النجم البريطاني آندي موراي منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس، التي توج بلقبها ثلاث مرات، من الدور الأول بعدما تغلب عليه الأميركي تايلور فريتز 6-1، و6-3 صباح أمس.



وفرض فريتز تفوقه بشكل كبير في المجموعة الأولى، ثم دافع موراي عن فرصه بقوة خلال المجموعة الثانية لكن التوتر نال منه وحطم مضربه على أرض الملعب أكثر من مرة.



وتأهل فريتز للقاء مواطنه فرانسيس تيافوي في الدور الثاني للبطولة.