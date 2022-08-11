أعلن نادي مرسيليا الفرنسي أمس، رسميا تعاقده مع نجم أرسنال وبرشلونة السابق، المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن إنتر الإيطالي.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي «يعلن أولمبيك مرسيليا عن التوقيع مع أليكسيس سانشيز. سينضم المهاجم الدولي التشيلي غير المرتبط بأي عقد الذي خاض 143 مباراة دولية وفاز بـ17 لقبا في مسيرته، رسميا بعد أن نجح في فحصه الطبي».



قال مسؤول في النادي لوكالة فرانس برس إن اللاعب البالغ 33 عاما وقع على عقد لمدة عام.



وقد وصل المهاجم إلى مطار مرسيليا مساء الثلاثاء وسط ترحيب صاخب من المشجعين المحليين بعد أن حرره إنتر الاثنين عقب موسمين في الدوري الإيطالي، علما أن عقده ينتهي العام المقبل وتخلص من راتب سنوي يبلغ سبعة ملايين يورو.