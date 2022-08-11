سيعود المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر الى لايبزيغ بعقد لمدة 4 سنوات بعد فترة مخيبة في تشلسي الإنجليزي على الصعيد الفردي، وفق ما أعلن الناديان.



وقال تشلسي في بيان: «يعود المهاجم إلى النادي الذي أمضى فيه 4 سنوات من النجاحات قبل أن ينتقل إلى غرب لندن، مغادرا ستامفورد بريدج إلى وطنه كبطل لأوروبا والعالم».



أمضى فيرنر (26 عاما) موسمين مع النادي اللندني سجل خلالهما 10 أهداف فقط في 56 مباراة خاضها في الدوري الممتاز.



وفقا للتقارير، سيعود أفضل هداف في تاريخ لايبزيغ (95 هدفا في 159 مباراة) الى ناديه السابق مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (29.5 مليون يورو، 30.2 مليون دولار).



من جانبه، قال المهاجم وفق ما نقل عنه بيان فريقه الجديد-القديم: أنا سعيد للعب لصالح لايبزيغ مجددا، وأتطلع إلى الأمام مجددا.