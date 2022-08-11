مبارك الخالدي



يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي في السابعة مساء اليوم فريق وفاق سطيف الجزائري في تجربة ودية لا تخلو من القوة والجدية، وذلك بمعسكر الاخضر المقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية.



والمباراة هي الخامسة للأخضر ضمن برنامجه الإعدادي قبل خوض استحقاقات الموسم الجديد الذي ينطلق 25 أغسطس الجاري.



وكان العربي قد خسر من فريق القسنطيني 1-0 احد فرق الدوري الممتاز الجزائري في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اول من امس، والخسارة هي الثانية تواليا للعربي بعد ان تمكن من الفوز على فريق مرجان 7-0 وشبيبة القبائل الجزائري 2-1 وخسر من الافريقي التونسي 3-1.



وشهدت المباراة مشاركة اللاعب بندر السلامة بعد غياب طويل بسبب الاصابة وكان المدرب المقدوني يوغوسلاف ترينشوفيسكي قد دخل المباراة بتشكيل مكون من الحارس محمد هادي وعبدالله عمار وجمعة عبود وطارق بوعبطة وعيسى وليد، ومحمد صولة وحسين اشكناني وخالد المرشد والسنوسي الهادي وعلي خلف وبدر طارق، كما اجرى عدة تبديلات خلال شوطي المباراة.



من جانب آخر وعلى صعيد معسكر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء، خسر ابناء الجهراء من فريق العربي السعودي 4-0 وهي المباراة الاولى للفريق في معسكر القاهرة.



إلى ذلك، أكمل فريق كاظمة عقد محترفيه بالتعاقد مع المهاجم السويدي من أصل نيجيري مايكل أومو ليصبح خامس محترفي الفريق.