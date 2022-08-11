قال ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان العمل جار على تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للرياضة التي تم إعدادها بالشراكة بين الهيئات والمؤسسات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زياته أمس لاعبي ولاعبات وفد الكويت المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بنسختها الخامسة التي تستضيفها تركيا في مدينة قونية وتستمر حتى 18 الجاري بمشاركة نحو 6 آلاف رياضي يمثلون 54 دولة.



وأضاف المطيري انه سيتم العمل على هذه الاستراتيجية الرياضية بكل شفافية ووضوح ليتم تطوير العمل لتحقيق الشراكة الهادفة الى تطوير الرياضة الكويتية وجعلها رائدة في جميع المحافل الإقليمية والدولية ورفع اسم الكويت عاليا.



يذكر ان استراتيجية الهيئة العامة للرياضة كان قد أعلن عنها في نوفمبر عام 2021 وتتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة إلى جانب إنشاء 6 ستادات رياضية في مختلف محافظات البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك استضافة 45 بطولة ودورة إقليمية وقارية ودولية وعالمية.



وأشاد المطيري بالأداء القوي الذي قدمه لاعبو الكويت حتى الآن في هذه الدورة وحثهم على تقديم المزيد من العطاء لنيل أكبر عدد من الميداليات الملونة.



وأعرب عن اعتزاز الكويت قيادة وحكومة وشعبا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أبناؤها في جميع المحافل لرفع علم البلاد خفاقا.



وقال ان «الشباب الكويتي مبدعون ومتميزون ويتغلبون دائما على جميع التحديات»، مؤكدا ان المسؤولين بالكويت حريصون على بذل قصارى جهدهم لتلبية آمال وطموح الشباب الكويتي وخلق البيئة المناسبة لهم لتحقيق الريادة للرياضة الكويتية.



وكان المطيري قد كرم الليلة الماضية في مقر إقامته لاعب المنتخب الأولمبي للقفز بالزانة ماجد الزيد وقدم له التهاني بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية بحضور رئيس الوفد المشارك في الدورة الشيخ جابر ثامر الجابر ومدير البعثة الكويتية المشاركة في الدورة فاطمة حيات والقائم بأعمال سفارة الكويت في تركيا عماد الخراز.



وفي منافسات أمس ضمن العاب القوى تمكن لاعب المنتخب الوطني يعقوب اليوحة من الفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات ١١٠ م حواجز، ليهدي اليوحة الكويت ثاني الميداليات بالبطولة بعدما فاز ماجد الزيد بالبرونزية في منافسات القفز بالزانة.



«الرماية» إلى الأدوار النهائية



يخوض أبطال منتخبنا الوطني للرماية منافسات الأدوار النهائية في رماية «التراب» بعد ان تمكن من تخطي التصفيات التمهيدية، وشهدت التصفيات منافسة قوية إلا أن رماة وراميات الكويت تمكنوا من اجتياز المرحلة الأولى على أن تلعب الأدوار النهائية في التاسعة صباح اليوم.



وتعقد الآمال على أبطال الرماية بتخطي الأدوار النهائية وصعود منصات التتويج، ويمثل منتخب رماية التراب الأبطال طلال الرشيدي وناصر المقلد وعبدالرحمن الفيحان وشهد الحوال وهاجر عبدالملك.