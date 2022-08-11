يحيى حميدان



خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت مباراته التجريبية الثالثة أمام الوحدة الإماراتي 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن معسكرهما التدريبي المقام في النمسا.



وسجل هدف «الأبيض» الوحيد مدافعه سامي الصانع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما سجل هدفي الفريق الاماراتي مهاجمه جواو بيدرو. وحرص مدرب الكويت الكرواتي رادان غاسانين على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوى الجميع. وأجرى رادان 8 تبديلات في المباراة، حيث دفع بالوافد الجديد محمد فريح في الشوط الثاني، فيما لم يشارك المحترف العراقي شيركو كريم في المباراة.



وسبق للكويت أن خسر من ملادا التشيكي 1-3، وتغلب على العين الاماراتي 3-1، وسيلتقي غدا مع أحد الفرق التشيكية.وسيختتم مبارياته التجريبية امام الشارقة الاماراتي يوم الاثنين المقبل، على أن يعود للبلاد بعدها بيومين.



من جهته، قال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان مواجهة الوحدة كانت قوية للغاية طوال مجرياتها، وشاهدنا الطرفين يلعبان بجدية كأنها مباراة في بطولة آسيوية.



واضاف أن مسألة الفوز والهزيمة في المباريات التجريبية ليست مهمة، وما يعنينا هو الحصول على الفائدة المرجوة للوصول بالفريق إلى مستوى أفضل.



وفي العاصمة المصرية القاهرة، يواصل خيطان تدريباته على فترتين صباحية ومسائية. ومن المقرر أن يلتقي «الأحمر والأسود» مع فريق طلائع الجيش مساء يوم غد الجمعة في إطار تحضيراته لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.