شارك منتخب الجمباز الفني للناشئين في بطولة جورجيا الودية التي أقيمت أول من أمس بمشاركة فرق من مصر وأرمينيا وجورجيا التي يقيم فيها المنتخب الكويتي معسكرا تدريبيا استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها الجزائر في شهر سبتمبر المقبل.



وأفاد نائب رئيس اتحاد اللعبة ورئيس وفد المنتخب ناصر الهلفي بأن لاعبي المنتخب قدموا مستويات مبشرة في هذه البطولة المصغرة، مشيرا الى أن اللاعب عبدالله مقداد حصل على المركز الثاني خلف منافسه الأرميني الأول ومتقدما على منافسه الجورجي صاحب المركز الثالث.



وأوضح الهلفي أن الجهاز الفني للمنتخب أجرى على هامش المعسكر بطولة تنافسية بين اللاعبين بهدف وضعهم في أجواء المسابقات الرسمية، مشيرا إلى أن البطولة الودية التي خاضها اللاعبون أمام فرق من دول متقدمة في اللعبة حققت أهدافها من خلال توافر عنصر الاحتكاك واكتساب الخبرات وزيادة الثقة بالنفس لدى اللاعبين الناشئين، فضلا عن وقوف الجهاز الفني للمنتخب على مستوى كل لاعب من أجل تأهيله بالصورة المطلوبة.



وأشاد الهلفي بالتزام اللاعبين واللاعبات في أداء الحصص التدريبية وبالبرنامج اليومي الذي يضعه الجهازان الفني والإداري، كما امتدح جهود أعضاء الأجهزة الفنية، وكذلك الدور الذي يقوم إداري وفد منتخب الناشئين فيصل العنزي، وإداري وفد منتخب الفتيات حنان العربيد لتأمين سبل الراحة للاعبين واللاعبات.



من جانب آخر، كرم الهلفي نائب رئيس الاتحاد الجورجي للجمباز بيسو على تعاونه مع وفد المنتخب الكويتي وعلى حرصه على تذليل جميع العقبات التي يواجهها المنتخب خلال فترة المعسكر، مقدما له ولاتحاد بلاده كل الشكر والتقدير.



ويضم وفد المنتخب في المعسكر الجورجي 12 لاعبا و6 لاعبات إلى جانب مدربي منتخب الناشئين الأوكرانيين فيتالي وآرسينيف، ومدربتي منتخب الفتيات الأوكرانيتين تيتيانا بوكوتيلي وفيكتوريا.