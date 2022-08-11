هادي العنزي



حمّل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ومدير المنتخبات د.عبدالرحمن الناشي مسؤولية إخفاق منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب في البطولة الخليجية لكرة السلة التي أقيمت مؤخرا في دبي بالإمارات، لمجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني، وذلك بعد حلول الأزرق رابعا، وعدم تأهله لنهائيات كأس آسيا للشباب، التي تقام في طهران من 21 حتى 28 أغسطس الجاري.



وذكر الناشي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن التأهل لكأس آسيا كان في المتناول، خاصة أن «الأزرق» تم تحضيره جيدا للمنافسات الخليجية، بعد معسكر في تركيا لأكثر من أسبوعين، تبعته مشاركة في البطولة العربية في مصر اختتمت في 21 يوليو الماضي، و«تحتم علينا المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وثقة الجمعية العمومية، ومستقبل كرة السلة الكويتية أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، فلا يوجد تفسير منطقي لعدم تأهل الأزرق إلى نهائيات كأس آسيا للشباب سوى الإخفاق بعينه، والجهاز الفني يعرف جيدا الفرق التي واجهناها في البطولة الخليجية، بعد اللعب معها خلال أقل من شهر في البطولة العربية، ولكن عندما تغيب الحلول التكتيكية، والمعالجات الفنية الصحيحة في المباريات، والتركيز على نقاط ضعف الخصم، فإن الخسارة تكون حاضرة، رغم عدم وجود فوارق كبيرة بين المنتخبات المشاركة، باستثناء المنتخب القطري الذي امتاز لاعبوه بالطول الفارع، والخبرة التي استمدها عدد من عناصره جراء مشاركتهم في دوري الدرجة الأولى القطري»، لافتا إلى أن منتخب الشباب امتاز بالمواهب الفردية.



وذكر الناشي أن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة وأعضاء لجنة التدريب يتحملون جزءا كبير من المسؤولية، مضيفا انه عندما لا يؤخذ بالتقارير الإدارية المحذرة من ضعف أداء الجهاز الفني، فلا تتم مناقشتها بالدرجة الأولى في اجتماعات مجلس الإدارة أو لجنة التدريب، فإن ذلك يجعلهم شركاء الإخفاق، ونأمل ألا يستمر هذا الأمر مستقبلا لكونه يتعلق وبشكل رئيس بمستقبل كرة السلة الكويتية، وإهدار الطاقات والمواهبة المتميزة.