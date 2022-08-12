أول حصاد في الأحواض الخارجية يبشر بالخير: 2 طن إنتاج الألف متر مكعب.. والتكلفة بين دينار ودينار ونصف لكل كيلوغرام

السبيعي لــ «الأنباء»: استيراد المواد من الخارج يرفع من تكلفتها.. وخطة لإنشاء مصانع الأعلاف والمفارخ محلياً

نجحنا بتطوير الاستزراع في الأحواض المغلقة وملاءمة المياه الجوفية وهي من أصعب عمليات الاستزراع في العالم

الكميات المنتجة سيتم تحليلها مخبرياً وتوزيع جزء منها لاختبارات التذوق في المعهد وبعض الجهات الحكومية



دارين العلي



في خطوة تمتاز بالأهمية في منظومة الأمن الغذائي بدأ معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس بأولى عمليات الحصاد شبه التجاري للروبيان المستزرع في الأحواض الخارجية في المناطق الصحراوية من محطة كبد التابعة للمعهد.



المشروع الذي بدأ المعهد بتجاربه منذ 7 أعوام أسفر أمس عن نجاح كبير في مجال الاستزراع السمكي شبه التجاري إذ يمكن لصغار المستثمرين والمزارع المائية في الوفرة والعبدلي العمل على تنفيذه لبدء الإنتاج التجاري.



تطوير الاستزراع



وقالت رئيسة المشروع - باحث علمي مشارك في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.شيرين السبيعي، إن المعهد يقوم وللمرة الأولى بحصاد كميات من الروبيان المستزرع في الأحواض الخارجية، في خطوة تفتح آفاقا كبيرة أمام صغار المستثمرين وأصحاب مزارع الوفرة والعبدلي وغيرها للبدء بعملية الاستزراع الروبيان وفق تلك التقنية.



ولفتت إلى أن المشروع الذي يعتبر ضمن خطة التنمية وبدعم من المجلس الأعلى للتخطيط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي يهدف إلى تطوير استزراع الأسماك في المناطق الصحراوية سواء في الأحواض الداخلية أو الخارجية وتحسين عمليات الاستزراع المائي.



وأوضحت أن المعهد بدأ بعمليات ودراسات الاستزراع السمكي منذ السبعينيات إلا أن تقنية الاستزراع للروبيان في الأحواض المغلقة تم العمل على تطويرها منذ 7 أعوام، حيث تم تطوير هذه التقنية لملاءمة المياه الجوفية في الأحواض المغلقة والتي تعتبر من أصعب الزراعات في العالم.



كميات الحصاد



وقالت إن معهد الأبحاث تمكن من البدء في حصاد الروبيان المستزرع بشكل شبه تجاري في المزرعة الخارجية، موضحة أن الكميات التي سيتم حصادها ستحول إلى جزأين، الأول منها للدراسة وجمع البيانات والتحاليل المخبرية وتعميمها على المزارع الراغبة في تنفيذ المشاريع، والجزء الآخر لتوزيعه داخل المعهد ومع جهات حكومية لإجراء اختبارات التذوق لمعرفة آراء المستهلكين واستطلاع ملاحظاتهم لاسيما أنه نوع جديد.



دورة الاستزراع



وأضافت أن دورة استزراع الروبيان تحتاج إلى 4 أشهر ولكن في تجربة المعهد داخل منطقة كبد كانت مدة 3 أشهر كافية للإنتاج للوصول إلى الحجم المطلوب والذي يتراوح بين 15 و16 غراما.



وذكرت أن تجربة الاستزراع للكمية التي بدئ بحصادها بدأت في شهر مايو الماضي، مبينة أنه تم إنتاج 2 كيلوغرام في المتر المكعب.



وأوضحت أن المشروع يحتوي على إنتاج الأسماك في الأحواض الخارجية والداخلية لمعرفة مدى تأثير الأحوال الجوية والمؤثرات الطبيعية وموجات الحر ومقارنتها.



تكلفة الإنتاج



أما عن تكلفة الإنتاج فبينت أنها تتراوح بين دينار ودينار ونصف ويتوقف ذلك على نوع العلف واليرقات المستوردة وهو رقم متغير في حال توافر مصنع للأعلاف محليا ومفارخ في البلاد، مبينة أن اليرقات المستخدمة في المشروع تم استيرادها من تايلند نظرا لأنها ذات جودة عالية وتملك مفارخ معتمدة.



مراحل النمو



وعن مراحل نمو الروبيان، ذكرت أنها تبدأ بأقلمتها لمدة أسبوعين ونقلها بعد ذلك إلى الحاضنات لمدة 4 أسابيع ومن ثم تتحول إلى مرحلة اليوافع ومن ثم تنقل إلى التسمين لتصل إلى الوزن المناسب والذي يخضع لطلب السوق ورغبة المستهلكين وكذلك للجدوى الاقتصادية وفقا لنظرة المستثمر، مشيرة إلى أنها بلغت في مزارع الأبحاث بين 15 و 16 غراما وبطول يبلغ 15 سم تقريبا.



وأوضحت أن حجم البحيرة التي تم الاستزراع فيها يبلغ ألف متر مكعب ويصل إنتاجها إلى 2 طن بمعدل 2 كيلوغرام لكل متر مكعب، مشيرة إلى أن نسبة البقاء تبلغ 65% من الكمية المستزرعة.



مرحلتان للإنتاج



تشمل عملية الإنتاج مرحلتين كما يلي:



٭ المرحلة الأولى (الحاضنات): تمتد هذه المرحلة الى أربعة أسابيع، تتخللها تربية يرقات الروبيان إلى أن تصل في نموها إلى حجم اليوافع (0.5 غرام).



٭ المرحلة الثانية (التسمين): تمتد هذه المرحلة إلى ثلاثة أشهر، تتخللها تربية يوافع الروبيان الى ان تصل في نموها الى الحجم التسويقي (15 غراما).



متطلبات المرحلة المقبلة



تعتبر الأعلاف ويرقات الروبيان من أهم عناصر الانتاج في هذا المشروع خاصة من حيث التكلفة، لذا أوصى المعهد من خلال مبادرة إنشاء المجمع السمكي في منطقة «بر قضي» بضرورة إنشاء مفرخ لإنتاج يرقات الروبيان، بهف تغطية الحاجة المحلية للسوق الكويتي.

كما يلزم البدء بصناعة الاعلاف محليا لزيادة الربحية ودعم الموارد الخاصة بهذا المشروع الحيوي، كذلك فإنه يجب الشروع ـ على نحو عاجل ـ في سن القوانين والقرارات التنظيمية والتشريعية الخاصة بقطاع الاستزراع المائي في الكويت وتحديد الحزم المناسبة لصغار وكبار المستثمرين، بغية النهوض بهذا القطاع الناشئ.



مجمع سمكي في بر قضي



كشفت د.شيرين السبيعي عن وجود خطط لإنشاء مصانع للأعلاف ومفارخ في الكويت ضمن خطة الأمن الغذائي في الدولة ومنها مشروع مجمع سمكي في بر قضي، وهو حاليا في مرحلة التصميم ومتوقع إنشاؤه خلال سنتين.



وشددت على أن الأمن الغذائي يتطلب وجود جميع عناصر المشروع وبالتالي فإن إيجاد مفارخ ومصانع محلية للأعلاف بغاية الأهمية لتحقيق الجدوى الاقتصادية والهدف من المشروع خصوصا ان 40% من التكلفة تذهب للأعلاف.



مراحل عملية الحصاد

يبدأ الحصاد بوضع الشباك في البحيرة وانتظار مدة كافية ومن ثم نقل الكميات العالقة وتجميعها في حوض التجميع ذات المياه الباردة للتأكد من الحفاظ على جودتها قبل تعبئتها في الصناديق المخصصة المثلجة تمهيدا لنقلها إلى مرحلة البحث أو الاستهلاك، حيث ستخضع الكميات للبحوث المخبرية ولاختبارات التذوق قبل اعتماد التجربة وتعميمها على المزارع الراغبة.



مميزات نظام التكتل الحيوي (Biofloc)



1 ـ زراعة الــــروبيان بكـــثافـــات عـاليـــة تـــصل الى 300 روبيانة في المتر المربع.



2 ـ ضبط جودة المياه في النظام المغلق بواسطة الأحياء الدقيقة ودون الحاجة الى تبديل مياه الأحواض.



3 ـ رفع مناعة الروبيان والحد من إصابته بالأمراض.