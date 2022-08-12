مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ترشيحات ديوان الخدمة المدنية مستمرة للراغبين في التوظيف الحكومي من الخريجين الجدد وحملة الشهادات الأخرى حسب الاحتياجات المرسلة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.



وردا على سؤال حول تأجيل بعض الوزارات قرارات تعيين المرشحين من قبل الديوان، أجابت المصادر: إن الوزارات ليس لديها حتى الآن بيان من وزارة المالية بأعداد الدرجات الوظيفية الجديدة المعتمدة لها بعد استنفاد أغلب الوزارات الدرجات الوظيفية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ التي انتهت في مارس الماضي.



واستدركت قائلة: إن الوزارات التي قد يكون لديها بعض الدرجات المتبقية خصوصا ونحن في شهر اغسطس بادرت بإصدار قرارات تعيين للمرشحين من الديوان.



واستطردت: نؤكد أن تأجيل بعض الوزارات قرارات تعيين المرشحين لها من قبل الديوان سيكون «مؤقتا» حتى ربط ميزانية الدولة بعد اجراء الانتخابات وإعادة دوران عمل لجان مجلس الأمة.



وزادت قائلة: إن وزارة المالية لا تستطيع مخاطبة الجهات والوزارات الحكومية بأعداد الدرجات الوظيفية المخصصة لكل منها الا بعد ربط ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والذي سيكون في نوفمبر المقبل لأنه بعد اجراء الانتخابات ستتقدم الحكومة باستقالتها وتتشكل حكومة جديدة.



من الأهمية القول إن ديوان الخدمة المدنية أعلن في 1 الجاري ترشيح 6720 مواطنا من المسجلين بنظام التوظيف المركزي.