أشادت رئيسة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات وريادة الأعمال «مي ون» الشيخة نبيلة السلمان بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه المبتكرات والمخترعات العرب ومنافستهن المتميزة لنظيراتهن على مستوى العالم ونمو الاختراعات على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية تعزيز التواصل بين فتيات الوطن العربي لتطوير أفكارهن الابداعية ورؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية.



وأكدت الشيخة نبيلة السلمان في تصريح صحافي أمس عقب مشاركتها مؤخرا في الحوار المفتوح وتكريم الفائزات الذي عقدته الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات «جلوبال ون» تحت شعار «الإبداع والاتجاهات الرقمية والاستدامة والحلول المبتكرة» في كلية بايز للأعمال - جامعة لندن، أهمية دور النساء في خدمة مجتمعاتهن ودولهن، معتبرة أنهن المحرك الرئيسي للتطور والتنمية ومرتكز تقدم أوطانهن وعماد حاضرها وضمان مستقبلها.



وقالت إن الحوار المفتوح شهد استعراض آراء المبدعات والمبتكرات في المعرفة المكتسبة والبحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التقنيات العملية التي تحل القضايا العالمية الملحة، لافتة الى انه كان حوارا بناء اعتمد على تجارب حقيقية وعملية مع تعزيز فهم واستيعاب أفضل الممارسات والسياسات في العالم التي تساعد في النهوض بالخدمات والعمليات والمنتجات المبتكرة.



وأضافت ان الفائزات بالمسابقة لعام 2021 سلمى السديري وتسنيم الداودي من سلطنة عمان ود.نهى أبو يوسف من الأردن وسلمى مدحت شعبان من مصر واللاتي حضرن اللقاء المفتوح تحدثن عن ابتكاراتهن الفائزة بالمراكز الأولى، كما تم تكريم الفائزات بالمراكز الأولى أيضا في العام 2020 خديجة الرفاعي من الكويت وفرح الكندري من عمان، مؤكدة أن إسهامات مبرة السعد في تعزيز أطر البحث العلمي وصقل مهارات التفكير الإبداعي من خلال التعاون المثمر والشراكة المجتمعية العلمية والبحثية مع الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات «جلوبل ون» جاءت بأهداف تصب في دعم وتطوير مهارات التفكير العلمي لدى النساء وصقل مواهبهن.



وتابعت: نجحت المسابقة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم حلول تربوية علمية وإبداعية لمجابهة التحديات التي تواجه المعنيين بالتنمية.