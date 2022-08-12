العنزي: جميع دول العالم تقدمت بفضل شريحة الشباب ودورهم كبير جداً في بناء الاقتصاد



عبدالله الراكان



أكد رئيس مجلس الشباب الكويتي نواف القويضي أن المجلس يحتاج إلى قواعد وأركان أساسية ليبدأ عمله بصورة فعالة، مشيرا إلى انه من المجالس التأسيسية الجديدة، لافتا الى ان المنصة الإلكترونية للمجلس ستكون بداية ونقطة انطلاقة للمشاريع الشبابية.



وقال القويضي خلال الإعلان عن انطلاق المنصة الإلكترونية لمجلس الشباب ان المجلس بدأ أولى فعالياته في 19 يونيو الماضي من خلال ورشة عمل فيما ارتأى أن تكون انطلاقته الإلكترونية بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب من خلال المنصة الإلكترونية التي تعتبر بوابة لاستقبال المبادرات والاقتراحات ثم دراستها بشكل كامل من قبل الاستشاريين في المجلس ومن ثم ترفع لأصحاب القرار لتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.



من جانبه، دعا نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فارس العنزي جميع الشباب من كل المحافظات إلى الانضمام الى المنصة، مؤكدا اننا في عهد ونهج جديدين هما حديث الدواوين الآن ولا بد من تقديم المبادرات على المنصة فهي الكلمة السحرية في بناء أي وطن.



وأكد العنزي أن جميع دول العالم التي كانت متأخرة مثل دول آسيا وسنغافورة وتركيا وكوريا الشمالية تقدمت بفضل شريحة الشباب، مبينا ان دورهم كبير جدا في بناء الاقتصاد.



بدوره، أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة حسام الصالح أن القيادة السياسية تدعم هذا التوجه بقوة لإيمانها التام بالدور الكبير للشباب في النهوض بالوطن، مباركا جهود مركز الشباب في إطلاق المنصة التي تعتبر بداية التواصل بين المجلس والشباب وهي فكرة طيبة أن يبدأ المجلس أعماله بهذه المنصة.



من جهتها، قالت رئيسة لجنة منصة الشباب جميلة العتيبي إن الهدف من إطلاقها إيصال عدة رسائل محلية ودولية، أما المحلية فهي تبيان اهتمام قيادة وحكومة الكويت بالشباب وبكونهم شركاء في المجتمع والعمل على تنميته ومعالجة القضايا الشبابية والمجتمعية المختلفة، وذلك لأنهم معنيون مباشرون في ذلك.



وتابعت العتيبي: أما الرسالة الأخرى فللمجتمع الدولي وتقديم شباب الكويت كفاعلين ومتواجدين في كل المناسبات الدولية، ويعملون بجهود جبارة من أجل المضي قدما في تحقيق رؤية الكويت 2035 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي التزمت الكويت بها وبهذا نكون قد ألقينا جزءا كبيرا من المسؤولية علينا كشباب وسنعمل بكل طاقتنا وإمكانياتنا لنكون عند حسن ظن الجميع.

ودعت جميع شباب الكويت إلى زيارة المنصة والاستفادة من خدماتها، وذلك لنعمل معا على مناقشة قضايا الشباب ومعالجتها، وأيضا لتأهيل أنفسهم من خلال الفرص التي سنقوم بإتاحتها بين الحين والآخر، شاكرة القيادة السياسية على اهتمامها الدؤوب بالشباب وإتاحة الفرصة لنا لنثبت من خلالها وجودنا كقادرين على حمل المسؤولية بتفان وإتقان.