تزامنا مع يوم الشباب العالمي الموافق 12 أغسطس سنويا، قال نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية د.رشيد الحمد: إن الله جل وعلا رزق الكويت شبابا ساهموا برفع رايتها عالية في شتى المحافل الدولية، كل في مجال تخصصه وموطن عطائه.



وتابع د.الحمد: حقق شبابنا الريادة العالمية في شتى المجالات، لاسيما مجال العمل الخيري والإنساني، وغدا شباب الكويت مثالا في دعم ملف التعليم والصحة والبيئة ومكافحة الفقر، وساهموا بجعل الكويت عاصمة للعمل الإنساني، فلم يعد يقتصر العمل الخيري على تقديم الطعام والشراب بل أصبح قطاعا فاعلا يساهم بتنمية مختلف المجالات.