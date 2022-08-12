عبدالله قنيص



تمكن رجال مباحث حولي من إغلاق ملفات ما لا تقل عن 10 قضايا لسرقة مركبات مواطنين ووافدين في مناطق سلوى والرميثية وبيان، وذلك بضبط مواطن داخل شقته بمنطقة السالمية، واعترف المواطن في التحقيقات بأنه كان يتجول بين المركبات، وحينما يجد مركبة وقد سها مالكها عن إحكام إغلاقها يقوم بفتحها ومن ثم سرقة ما بداخلها من أغراض سواء كانت مبالغ مالية او هواتف او نظارات وإعادة بيعها، وانه يفعل ذلك للإنفاق على تعاطيه للمواد المخدرة.



وقال مصدر أمني: بعد تسجيل عدة قضايا عن سرقة أغراض من مركبات في مناطق في حولي تم عمل تحريات خلصت الى ان وراء ارتكاب هذه السرقات مواطنا في العقد الثالث، حيث تم استصدار إذن نيابي وضبطه، هذا، وزود المتهم رجال المباحث بمحلات للهواتف باعها هواتف مسروقة، ومن المقرر توقيف المتعاملين مع اللص لاتخاذ إجراءات بحقهم باعتبارهم يعينونه على الاستمرار في إجرامه.