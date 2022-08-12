عبدالله قنيص



قضت محكمة الاستئناف بإلزام شركة طيران أجنبية بتعويض مواطنة 1000 دينار كويتي تعويضا عن الاضرار الأدبية التي لحقت بها جراء الغاء رحلتها المقررة من مدينة مانشستر إلى الكويت.



وتتلـخـص وقائـع الدعوى التي اقامتهـا المواطنة عبر المحامي محمد الصايغ بان موكلته قامت بحجز تذكرة على متن الخطوط المدعى عليها من مدينة مانشستر إلى الكويت، الا انه خلال توجهها الى المطار تلقت رسالة من شركة الطيران تفيد بأنه تم الغاء الرحلة، وانه سيتم اعلامها بموعد جديد، ما جعل الشركة تقوم بإلغاء اتفاقها مع سيارة الاجرة من شيفلد إلى مانشستر.



وأكد الصايغ ان موكلته قامت بمراسلة الشركة وابدت استياءها من الغاء الرحلة، وجاءها الرد بالاعتذار وإقرارهم بالخطأ، واقترحوا عليها مبلغا الا ان موكلته اعتذرت عن تقبل المبلغ الزهيد الذي عرض عليها، حيث ان الشركة اخلت بالتزامها التعاقدي تجاه موكلته، وأصابها ذلك بأضرار مادية وأدبية.



وطالب الصايغ بندب خبير لإثبات وتقدير التعويض المستحق الذي لحق بموكلته نتيجة الغاء الرحلة، تمهيدا لإلزامها بما يسفر عنه التقرير.