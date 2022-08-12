محمد الجلاهمة



أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع الخدمات الإلكترونيـــة والآليــات النظامية المتكاملة لتوكيل السفر بسيارة كويتية للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تمكن الخدمات مالك السيارة من الأفراد من تقديم الطلب إلكترونيا من خلال قنوات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر تطبيق هويتي.



وأضاف الفهد في تصريحه أن الجيل الجديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم تدشينها يتميز بكفاءته العالية في الترابط الإلكتروني مع قطاعات الدولة وإمكانية التحقق الفوري للمعاملات ودون الحاجة للمراجعات الميدانية المتعددة، مشيرا إلى أن الآليات الجديدة لإصدار التوكيل شاملة، حيث يمكن تحقيق المصادقة من خلال استخدام منصة تطبيق هويتي ومنصة وزارة الداخلية دون تدخل للعنصر البشري، لتجسد الهوية الرقمية التي تعمل عليها الإدارة العامة للجمارك وطرق ووسائل تقديم خدماتها وإنهاء الإجراءات بشكل أكثر فاعلية وفي وقت أقصر.

وأكد الفهد ان ملف التحول الرقمي في مقدمة أولويات الخطط التنفيذية للمؤسسة الجمركية، وبما يضمن تسهيل وحوكمة وتأمين المعاملات الحكومية الرقمية، حيث تسعى الإدارة العامة للجمارك إلى توسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات رقمية إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية التي تشمل إطلاق المنصات الرقمية، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التحول الرقمي وميكنة كافة الإجراءات على نحو يساعد في تحفيز الاستثمار وتقديم خدمات رقمية للمواطنين مع الربط بين كافة الجهات الحكومية.