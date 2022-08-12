مبارك التنيب



كشف مصدر أمني عن تفاصيل المشاجرة التي تم تداولها على نطاق واسع، وشوهدت خلالها كمية كبيرة من السنج والسواطير بصورة مفزعة بحوزة شباب اغلبهم أحداث على ما يبدو.



وقال المصدر: لم يرد بلاغ بالمشاجرة الى عمليات وزارة الداخلية، وفور تداول المقطع تم التوصل الى هوية من قام بنشر المقطع، وتبين انه شخص من غير محددي الجنسية، وتم توقيفه وقال انه يعرف بعضا من المتشاجرين وزود رجال الأمن بما يعرفه.



وأضاف المصدر: تم تحديد موقع المقهى وهو في منطقة النقرة، حيث انتقل رجال الأمن الى المقهى وتم فتح تحقيق، حيث افاد صاحب المقهى وهو مواطن بأنه كان برفقة صديقه يشرف على إغلاق حسابات المقهى، وفي نحو الثالثة فجرا دخل شابان يبدو أنهما في حالة غير طبيعية، حيث طلب منهما مغادرة المقهى لتأخر الوقت وأنه حان موعد الإغلاق.



وأضاف: خرج الشابان وبعد عدة دقائق فوجئ بذات الشابين وآخرين على ما يبدو أنهما تواصلوا معهم هاتفيا يقومون بترويع العمال والمواطن وصديقه.



وأكد المصدر أن رجال المباحث قاموا بتفريغ الكاميرات تمهيدا لإلقاء القبض على جميع الأطراف، مشيرا الى ان المعلومات اكدت عدم وجود إصابات وربما هناك إصابات طفيفة.