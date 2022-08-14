تعزيزاً لخدماته التمويلية المتنوعة، أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) حلولا مصرفية مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي الاحتياجات الصحية لعملائه - وتحديدا المعنية بصحة الأسنان - عبر منحهم تمويلا طبيا من دون أرباح من مراكز وعيادات صحية متعاونة مع البنك.



وتشمل هذه الحلول المصرفية، المقدمة من KIB مجموعة من المزايا، منها: تمويل طبي يتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار، مع إمكانية التقسيط الشهري الميسر والمريح من 3 أشهر لغاية 5 سنوات، من دون اشتراط تحويل راتب.



وبهذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية بالوكالة في KIB عبدالعزيز الشمري: أثبتت التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة كورونا على المجتمعات مؤخرا أنه لا يوجد شيء أهم من الصحة لدى الإنسان. ولأننا نؤمن بأن صحة عملائنا لها أولوية لدى KIB، فقد قمنا بإطلاق حلولا مصرفية مرنة تلبي كل المتطلبات الصحية لعملائنا، وذلك أيضا انطلاقا من حرصنا على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات التمويلية لهم.



وللحصول على تمويل طبي، يستطيع العميل تقديم طلب مع مراعاة توفير المستندات المطلوبة، وهي: البطاقة المدنية، وشهادة راتب مع شهادة استمرارية الراتب، وكشف حساب آخر 3 شهور، وعرض السعر من العيادة أو المستشفى، واعتماد التوقيع مع شهادة دعم العمالة (لموظفي القطاع الخاص).



أما العيادات والمراكز الصحية التي يمكن الاستفادة من خدماتها الطبية للأسنان بتمويل من KIB، فهي التالية: شركة أسنان تاور للخدمات الطبية، عيادة الميدان، مركز سكاي دنتل لطب الأسنان، مركز تيجان لطب الأسنان، مركز الدكتور نائل الهزيم لطب الأسنان، مركز دايموند لطب الأسنان، مركز وايت لطب الأسنان، مركز سمايل ديزاين لطب الأسنان.