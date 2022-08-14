قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إن فوز هيئة أسواق المال بمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو»، يعد انجازا يحسب للكويت، والذي جاء بعد جهود حثيثة ومضنية بذلتها الهيئة على مدار السنوات السابقة، حيث أثبتت وبجدارة استحقاقها لهذا المنصب.



وتعد «الأيسكو» أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال حيث تلعب دورا كبيرا في تشكيل الإطار التنظيمي المالي العالمي، فمنظمة الأيسكو تعتبر الأهم عالميا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها، بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.



وأضاف: يأتي هذا الإنجاز تتويجا للمشاركة الفاعلة والمثمرة لهيئة أسواق المال في أنشطة وفعاليات لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، ومنها لجنة تشريعات الأسواق الثانوية، ولجنة تشريعات الوسطاء، ولجنة المشتقات المالية، فضلا عن التزامها بنسبة 97% بمبادئ المنظمة.



وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أكبر لجان المنظمة، والتي تهدف إلى تطوير أسواق الأوراق المالية وزيادة فاعليتها والعمل على تنظيم الرقابة على قطاع الأوراق المالية، لذا فإن هذه العضوية ستسهم في تعزيز مكانة وحضور الكويت إقليميا ودوليا، متمنيا أن ينعكس هذا الإنجاز إيجابا على تلبية تطلعات السوق المالي الكويتي بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035.



وختم السلمي وبالإنابة عن أعضاء مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار بتقديم التهنئة والتبريكات لهيئة أسواق المال بمناسبة فوزها بهذا المنصب المستحق، الذي سيفتح آفاقا جديدة من ناحية التعاون والاطلاع على تجارب ممثلي الأسواق المتقدمة في مجالات تنظيم أسواق المال والرقابة عليها والأدوات الاستثمارية الجديدة والمتطورة، يضاف إلى ذلك ستسهم العضوية في مجلس إدارة الايسكو في المشاركة الكويتية ضمن المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة المباشرة بأعمال أسواق المال مثل لجنة بازل، والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي وغيرها.