النفيسي: تشغيل مشروع العاصمة دعم نمو الإيرادات التشغيلية 103% إلى 17.1 مليون دينار

النتائج تعكس نمواً متواصلاً في مختلف المؤشرات المالية للشركة.. وتؤكد فعالية إستراتيجيتها



أعلنت شركة الصالحية العقارية عن نتائجها المالية للنصف الاول من 2022، حيث حققت الشركة صافي ربح بمبلغ 6.1 ملايين دينار، بربحية سهم 11.9 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقابل أرباح بمبلغ 3.2 ملايين دينار، وربحية سهم 6.1 فلوس للفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 92%.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة غازي النفيسي إن البيانات المالية للشركة تكشف عن نمو كبير في إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول لتبلغ 17.1 مليون دينار، مقارنة بـ 8.4 ملايين دينار للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 103%، وذلك بدعم من إيرادات مشروع العاصمة الذي دخل حيز التشغيل مؤخرا.



وأوضح أن الشركة قد حققت ارتفاعا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 105% لتصل إلى 12.5 مليون دينار، مقارنة بـ 6.1 ملايين دينار، كما ارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى نحو 402 مليون دينار، مقابل 379 مليون دينار وبنمو قدره 6%، فيما بلغت حقوق الملكية 155 مليون دينار، مقارنة بـ 154 مليون دينار عن الفترة المقارنة.



وأعرب النفيسي عن سعادته بهذه النتائج التي تعكس نموا متواصلا في مختلف المؤشرات المالية للشركة، كما أنها تؤكد على فعالية الاستراتيجية التي تنتهجها شركة الصالحية العقارية في تعظيم حقوق المساهمين وتحقيق نمو مستدام من خلال تطوير مشاريعها في الداخل والخارج.