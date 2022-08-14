أصدرت كامكو إنفست، العرض التقديمي المخصص للمحللين ومساهمي الشركة وحملة سنداتها تتضمن لمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية وشرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة وأدائها خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022.



وقالت الشركة إنها حققت العديد من الإنجازات عبر نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات، فخلال الربع الثاني ارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات 10.2% إلى 5.8 ملايين دينار، وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت مليون دينار (ربحية السهم 3.04 فلوس) رغم تراجع أداء الأسواق وبالأخص بورصة الكويت خلال هذه الفترة.



وخلال النصف الأول، حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 4.6 ملايين دينار (ربحية السهم 13.57 فلسا) مقابل أرباح بقيمة 6.3 ملايين دينار في نفس الفترة من 2021 (ربحية السهم 18.41 فلسا)، كما بلغت الإيرادات 14 مليون دينار، متأثرة إيجابا بارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات، وأداء محفظة الاستثمارات التي نمت بوتيرة أقل مقارنة مع النصف الأول من 2021.



وارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 23.1% مقارنة بالنصف الأول 2021 لتصل إلى 10.6 ملايين دينار، ما يمثل 75.6% من إجمالي الإيرادات، ومازال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة.



الأداء الاستثماري



وقد واصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع إتمامها خلال العام، وتمكن الفريق خلال النصف الأول من اتمام 4 صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء والمشاركة في عملية إصدار صكوك، وطرح خاص لإحدى الشركات العائلية بالكويت.



وبلغت اجمالي الموجودات كما في نهاية يونيو 126.9 مليون دينار (31 ديسمبر 2021: 129.7 مليون دينار) يمثل النقد والنقد المعادل 26.3% ومحفظة الاستثمارات 45.9% من إجمالي الموجودات، كما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 2.66% خلال الستة أشهر لتبلغ 62.0 مليون دينار كما في 30 يونيو 2022.



وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وحافظت على التصنيف الائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الاجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2022، أما التزاماتها، فقد تراجعت منذ بداية العام 6.5% إلى 61.3 مليون دينار في نهاية يونيو 2022.



نموذج أعمال متنوع



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه: «تمتاز كامكو إنفست بجودة إيراداتها بفضل نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل حيث تمثل الإيرادات من الرسوم والعمولات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات. وهذا التنوع في مصادر الدخل يعد من ركائز استراتيجية الاستدامة والذي أدى إلى تحقيق الأرباح في الربع الثاني رغم تراجع أداء الأسواق الإقليمية والعالمية».



وأضاف: «انطلاقا من أهمية المحافظة على رؤية طويلة الأجل للأعمال، نسعى جاهدين لتصبح كامكو إنفست واحدة من المساهمين الرئيسيين في النسيج الاجتماعي في الكويت. فبالإضافة إلى نموذج أعمالنا، ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في صياغة نظام بيئة أعمال مستدام يساعد في نمو أعمال الشركة وذي قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة في عالم يتسم بالعولمة والديناميكية بشكل متزايد».

إصدار أول تقرير للاستدامة

أصدرت الشركة تقريرها الأول عن الاستدامة في شهر مايو 2022 يظهر التزام الشركة المستمر في الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021. ويتماشى التقرير مع عدد من المبادئ التوجيهية وأطر العمل منها مبادرة التقارير العالمية (GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والركائز السبع لمبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEP)، ومؤشرات بورصة الكويت الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، والأركان السبعة لـ «الكويت الجديدة» التي تندرج في إطار خطة الكويت للتنمية.

13.8 مليار دولار الأصول المدارة

بلغ حجم الأصول المدارة من قبل شركة «كامكو إنفست» نحو 13.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2022 في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة لصالح العملاء.

وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري أداء بلغ 12.8% منذ بداية العام ليكون بذلك أفضل صناديق الأسهم المدارة أداء. فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 7.4% ليكون أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء خلال فترة الستة أشهر. كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.7 مليار دولار أميركي بمساحة إجمالية تبلغ 3.75 ملايين قدم مربعة وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.8% للمستثمرين.