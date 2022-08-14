محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد على حتمية الالتزام بالقانون وانه لا مكان لوافد خالف القانون في الكويت.



جاءت تصريحات الخالد على هامش متابعته واشرافه ووكيل وزير الداخلية الفريق أنور البرجس على حملة موسعة في منطقتي الجليب والمهبولة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها انه وضمن الجهود المبذولة من قبل القطاعات الميدانية المعنية من أجل التصدي للخارجين على القانون وفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان في منطقتي المهبولة والجليب وضمن الحملات الامنية المستمرة بشكل يومي، قامت القطاعات الأمنية المعنية بحملة أمنية واسعة وشاملة امس الاول الجمعة على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أسفرت عن ضبط 394 مخالفا لقانون الاقامة ومطلوبين، منهم 66 في منطقة الجليب و328 في منطقة المهبولة.



وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية مستمرة على مختلف مناطق البلاد، وخاصة على منطقتي الجليب والمهبولة بشكل يومي، وذلك لضبط المخالفين والمطلوبين، وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون.



وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة حيث انها جريمة يعاقب عليها القانون.

وتشدد الادارة على ضرورة التزام الكفلاء بقانون الاقامة حيث سيتم عمل منع كفالات (بلوك) على الكفيل سواء كان شخصا أو شركة، (منع كفالات، منع تأشيرات، منع التجديد، وتحويل إلى التحقيقات) وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الاجراءات والشروط المتبعة لقانون الاقامة ومنع العامل المخالف من الدخول إلى البلاد.