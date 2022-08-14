دخول البلاد متاح لحملة المادة 18 ممن مضى عام أو أكثر على غيابهم



محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد على ضرورة الالتزام بالقانون.

وأكد خلال حملة أمنية لرجال الأمن استهدفت منطقتي الجليب والمهبولة وبمشاركة وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس على انه لا مكان في الكويت للمخالفين.

إلى ذلك، قال مصدر أمني إن منح المخالفين لقانون الإقامة مهلة لتعديل الوضع لم يتم الاستقرار عليه، مشددا على ان كل الاحتمالات في هذا الشأن مفتوحة.

وعلى صعيد آخر، قال مصدر أمني إن الشيخ طلال الخالد اعتمد كلا من اللواء عبدالله سفاح وكيلا للأمن الخاص، واللواء حامد الدواس وكيلا للأمن الجنائي واللواء عبدالله الرجيب وكيلا للأمن العام واللواء بدر البالول لقطاع التعليم والتدريب واللواء حامد البالول وكيلا لمكتب وزير الداخلية، على أن يصدر بهم مرسوم قريبا.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر امني إن الوافدين من حملة المادة 18 والذين مضى على تواجدهم خارج البلاد عام أو أكثر يحق لهم الدخول، مشيرا الى ان وزارة الداخلية تحتسب مدة التواجد خارج البلاد اعتبارا من 1 مايو حتى 31 أكتوبر.

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية ان حملة المادة 18 غير مسموح لهم باستخراج إذن غياب وأن حملة المادة 22 هم من يسمح لهم بالتقدم بإذن الغياب.