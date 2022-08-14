مبارك التنيب



تمكن رجال الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد يشتبه بأنها مخدرة إلى البلاد بالقرب من جزيرة أم المرادم.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد تم رصد مركب دخل إلى المياه الإقليمية بالقرب من جزيرة أم المرادم، وعلى الفور تم توجيه دورية تابعة لخفر السواحل ليتم ضبطه، وعلى متنه (3) أشخاص بحوزتهم عدد (4) جراكل بداخلها (74) قطعة يشتبه بأن تكون مواد مخدرة، وتقدر بـ 74 كيلو من مادة الحشيش حسب مصدر أمني وذكر البيان انه وبالتعاون مع أحد المتهمين تمكنت قوة إدارة الأمن البحري من ضبط المستلم عند قيامه بمحاولته تسلم الممنوعات في موقع تسليم بمنطقة النويصيب.



وجار تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني أن رجال أمن الحدود البحرية بالمرصاد لأي محاولة تهريب مواد ممنوعة إلى البلاد، وأن المنظومة الرادارية قادرة على رصد كل الأهداف التي تحاول دخول المياه الإقليمية والتعامل معها بشكل فوري.