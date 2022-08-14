أحمد خميس



أحال رجال النجدة الى الإدارة العامة لمباحث السلاح شابا للتحقيق معه في مصدر سلاح ناري ضبط بحوزته على ان يحال لاحقا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق في مصدره في مواد مخدرة عبارة عن حبوب كبتاغون وحشيش ومبلغ مالي يرجح ان يكون حصيلة بيع تم العثور عليها بحوزته.

وكان رجال شرطة النجدة اشتبهوا في مركبة تسير بشكل متعرج وتبين ان قائدها في حالة غير طبيعية ليتم تفتيشه والعثور بحوزته على مواد مخدرة وسلاح وأدوات تعاط.

من جهة أخرى، داهم رجال أمن مبارك الكبير يوم امس مصنعا للخمور المحلية في منطقة القرين وضبط داخل الوكر كميات كبيرة من الخمور الجاهزة للبيع ومعدات التصنيع الى جانب ادارة المصنع المختلطة والمشكلة من وافد آسيوي وصديقته جار ابعادهما عن البلاد، وإتلاف المضبوطات.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بانبعاث روائح كريهة من منزل في القرين وعليه صدرت التعليمات من مدير الأمن العميد خالد الكندري الذي انتقل على رأس فرقة وداهم المصنع.