تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت T5، من ضبط 55 كيسا من مادة الحشيش، و200 حبة لاريكا مخدرة مع راكبين قادمين من دول آسيوية.



وفي التفاصيل أن رجال الجمرك الجوي بمطار T5 تمكنوا من ضبط كمية متنوعة من المخدرات، مع راكبين قادمين من دولة آسيوية، وذلك بعد ان اشتبه المفتشون الجمركيين في هذين الراكبين وتم تفتيش حقائبهما الخاص، حيث عثر على 55 كيس حشيش مع أحدهما وكذلك تم ضبط 200 حبة لاريكا مع مسافر قادم من دولة آسيوية أخرى.



هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.



وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.