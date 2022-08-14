السنان: على الطلبة مراجعة «التعليم العالي» في المواعيد المحددة لهم لسرعة إنهاء إجراءاتهم



ثامر السليم



أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية، الناطقة الرسمية لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان اعتماد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي فهد المضف قبول (452) طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي، ليصبح إجمالي عدد المقبولين في الخطة الأصلية وخطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الجامـعـــي 2023/2022 (3906) طلاب وطالبات.



ودعت السنان الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل الوزارة، والالتزام بالحضور في الوقت المحدد، لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث، مشددة على ضرورة وأهمية متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للوزارة للإطلاع على كافة الإعلانات والأخبار التي تهم الطلبة المبتعثين، داعية الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية المقبلة.



٭ أسماء الطلاب والطالبات المقبولين :

أستراليا

طب بشري

نوف حمود خالد العازمي 98.33

علوم طب حيوي

الجود محمد مطر العنزي 97.8

نوال صقر فهد العمير 84.58

منصور محي علي مطلق 81.6

طب علاج أمراض القدم

ساره خالد ابراهيم احمد الدويسان 97.56

بدر ناصر عبدالله الصليهم 93.2

الصيدلة

لطيفه عبداللطيف عبدالرحمن الكرجي 95.67

عائشة أحمد متعب الفجي 95.28

مرح زيد محمد المطيري 94.08

رتاج محمد عبدالله القفاص 93.24

العلاج الطبيعي

ناصر حسن بطي العتيبي 95.16

عبدالله عبدالعزيز أحمد باقر 95.04

خالد صالح محمد صالح العنيزي 93

طب بيطري

نجمه عبدالله فلاح الصواغ 87.67

الأمن السيبراني

سعود عيد سعود الظفيري 87.45

ناصر زامل مفضى الغضوري 85.32

علم الأحياء الدقيقة

احمد خالد عبدالمحسن الخشرم 87.01

الأشعة التشخيصية

زينب أحمد قحطان الصحاف 85.92

آداب لغة إنجليزية

عبدالمحسن عبدالله الشنيفي الماجدي 83.3

فواز مدلول غامض الشمري 82.87

عمر منيف محمد الشمري 82.5

تصميم داخلي

باسل مشعان شحاذه الرشيدي 82.29

عبدالله مشعان شحاذه الرشيدي 81.37

التمريض

ساره عادل محمد الانصاري 81.64

الجمهورية الفرنسية

لغة فرنسية وآدابها

عبدالعزيز فهد حماد المطيري 86.84

عبدالعزيز سعد مبارك الهاجري 82.46

نور عماد مرزوق 82.44

المملكة العربية السعودية

طب بشري

سعاد سعد هزاع العنزي 99.42

عبدالجليل طارق عبدالجليل ابراهيم 99.4

فجر بدر رجب المعيوف 99.23

مريم حسن محمد بهبهاني 99.15

يوسف خالد احمد المقاطع 99

دانه نايف حمد الكندري 98.98

سلمان أحمد معجب العتيبي 98.97

سلمان فيصل عباس الصفار 98.97

محمد عبدالعزيز ربح العنزي 98.9

غلا ناصر شجاع العتيبي 98.89

مبارك بدر مبارك العازمي 98.86

بدريه ردن ثامر المطيري 98.85

ليان احمد حسين عبدالله المحيسن 98.8

أوراد نواف صالح المطوطح 98.8

أميره خالد دغيم الخالدي 98.78

بدريه مساعد يوسف العلي 98.78

الريان عبدالحميد حبيب الخالدي 98.75

المملكة المتحدة

طب بشري

حصة خالد بندر المطيري 100

دارين وليد مرزوق المرزوق 99.8

دلال خليفه يعقوب ربيعه 99.79

ريم فوزي يوسف العبدالرزاق 99.68

زهراء عبدالله حيدر القلاف 99.6

عبدالرحمن يوسف هلال على 99.6

أسيل وليد مرزوق المرزوق 99.6

صالح حمد صالح العيسى 99.6

عبدالله ربيح حسين الوطيب 99.22

لورا سالم أحمد الصباح 99.01

جعفر حمد جعفر الزقاح 99

حنين فاروق عبدالله علي 98.91

عائشه صلاح أحمد الكندري 98.8

يوسف عادل يوسف الجسمي 98.8

ريان فلاح عادل الفلاح 98.8

هيا سليمان حمود التويجري 98.8

فاطمه عبدالله عيسى عوض 98.75

أحمد خالد أحمد الطبطبائي 98.6

جاسم مجيد حجي رضا 98.6

محمد ثامر محمد ضيف الله المطيري 98.6

يوسف أحمد حمد سالم الهلال 98.6

علوم كمبيوتر

شيخة عبدالله جليل الطباخ 100

ناصر مبارك ناصر العازمي 93.16

رسمان عبدالله رسمان مبارك 92.24

عبدالله علي ناصر المطيري 90.6

محمد شافي خالد العجمي 90.05

محمد خالد متلع القحطاني 89.38

محمد محسن عبدالله العجمي 89.36

خالد حمد نايل العنزي 89.25

عبدالله عادل صادق حسين 88.53

عبدالله سلطان سبهان الديحاني 88.52

صيدلة

آلاء عبدالله عباس خدادا 99.11

منيرة حمد نواف الحربي 99.09

دانه محمد يوسف ابوجابر 99

عليا خالد حسين العجمي 98.82

عبدالرحمن جاسم محمد الحجي 98.8

محمد عبدالله سعدون الصيرفي 98.75

محمد جواد عبدالأمير دشتي 98.71

منيره خالد غانم الغانم 98.67

راشد ثامر راشد الغوينم 98.65

نور علي صالح العلي 98.63

دينا محمد عبدالعزيز المذكور 98.48

لولوه حسن محمد حوتري 98.34

يوسف عبدالله صادق العباسي 98.27

اروى خليل ابراهيم الصالح 98.2

زينب فهد عواد الشمري 98.04

مريم عبدالله جاسم الكندري 97.84

مبارك فهد محمد الفضلي 97.71

عثمان نايف رباح الرشيدي 97.6

علي خالد راضي الاذينه 97.6

عبدالعزيز علي محيسن المطيري 97.6

نور سعود محمد الحداد 97.6

عمار حبيب عبدالله صفر 97.57

علي حسين مختار يتيم 97.55

عبدالله هليل عبدالله الميموني 97.5

محمد فراج شمروخ السبيعي 97.4

على محمد جاسم حسين 97.2

خزنه متعب رشيد الشلاحي 97.06

ساره مشاري محمد الخليفي 96.99

حنان محمد عبداللطيف الرقم 96.91

عبدالوهاب حمود دغمي المطيري 96.89

يوسف فوزي حسن الفيلكاوي 96.8

فاطمة فاضل عباس القلاف 96.8

عبدالله غانم ذياب العنزي 96.8

حمد براك عبدالمحسن القطان 96.55

ملاك علي بلال محمد 96.45

صقر نواف صقر العدوان 96.4

تركي ماجد مسيهيج الدلماني 96.23

ايلان ماجد البيد العنزى 96.21

حوراء هانى موسى الموسوي 96.18

شهد عبدالهادى حبيب خشاوي 96.15

طب أسنان

ريم طلال حزام الزعبى 99.04

راشد عمر خالد الشرقاوي 98.84

فرح فيصل عباس النومس 98.8

صالح هشام صالح بوعباس 98.6

فاطمه محمد ناجى عبدالله 98.54

محمد احمد محمد القطان 98.53

مريم عدنان محمد دشتي 98.48

عادل عصام جعفر عبدالرحيم 98.46

آمنه منصور حسن قراشي 98.46

حصه مشعل محمد العتيبي 98.4

شاهه عبدالله خالد العثمان الراشد 98.4

حور بدر ازبيدي وادي 98.2

عمر ناصر مبارك القوبع 98.2

علوم كمبيوتر/ الأمن السيبراني

خالد محمد خرصان العجمي 99

جنى خالد حمود الحداد 99

فهد عبدالله محمد العجمي 98.03

طلال خالد نوري العدساني 97.55

نورة محمد فلاح العجمي 95.82

حور حمد عبدالرحمن الهاجري 95.69

راشد احمد صالح راشد العريفان 95.4

أسامه طلال سعد المطيري 95.21

لولوه مبارك أحمد الأيوبي 94.97

عبدالعزيز عباس عبدالرزاق الصيرفي 94.64

سعود جاسر محمد الجويسر 94.6

جراح احمد نصار الشريعان 93.83

نوره سعد جلوي العتيبي 93.69

محمد سالم على العجمي 93.63

الهندسة الكهربائية

خالد على محمد الناصر 98.97

علي احمد عبدالله ذياب الحربي 97.2

عبدالرحمن عبيد عبدالله الرشيدي 96.42

نواف أحمد دحيلان رجيبان الحربي 94.72

وليد محمد عيد الغانم 94.37

نايف محمد راشد المطيري 94.3

عيسى علي عبدالرحيم عبد اللطيف عبدالرسول 94

شملان اسامه محفوظ بابطاط 93.5

فلاح محمد فلاح المطيري 93.1

فهد توفيق علي الابراهيم 92.26

عبدالعزيز راشد خميس الخميس 92.13

حسن عبدالله عيسى بخش 91.52

عبدالرحمن عبدالعزيز بدر البدر 91.3

راشد هذال نويجى المطيري 90.8

طب بيطري

عبدالله خالد زايد بوعركي 99.23

آمال عبدالرزاق عبدالله جرخي 97.96

هندسة مدنية

عبدالله ماجد عبيد الزعبوط 97.59

يوسف طارق يوسف شعبان 97.44

صالح محمد صالح الصراف 94.39

حور سلمان متعب المطيري 93.45

عايض محمد عايض العتيبي 92.56

غاليه عبدالرحمن مصطفى عبدالله 92.39

سالم عبدالله عبداللطيف الفهد 91.9

ريماس صالح محمد التركي 91.33

أوراد ناصر محمد الحبيب 91.16

سطام يوسف سالم المطيري 91.11

عبداللطيف قاسم عبدالوهاب العوض 90.43

أنوار جمال غايب العازمي 90.43

حسن مطر عبدالحميد الشطي 90.07

هندسة تصنيع الطائرات

راشد احمد ريحان الشايع 97.16

الهندسة الكهربائية والإلكترونية

علي احمد عبدالله ذياب الحربي 97.2

عبدالرحمن عبيد عبدالله الرشيدي 96.42

نواف أحمد دحيلان رجيبان الحربي 94.72

وليد محمد عيد الغانم 94.37

نايف محمد راشد المطيري 94.3

عيسى علي عبدالرحيم عبد اللطيف عبدالرسول 94

شملان اسامه محفوظ بابطاط 93.5

فلاح محمد فلاح المطيري 93.1

فهد توفيق علي الابراهيم 92.26

عبدالعزيز راشد خميس الخميس 92.13

حسن عبدالله عيسى بخش 91.52

عبدالرحمن عبدالعزيز بدر البدر 91.3

راشد هذال نويجى المطيري 90.8

علوم التغذية

ساره عبدالرحيم محمد صنهات 95.84

أوراد جراح عبدالمحسن الشمري 95.51

حصه سامي حمد اليحيى 95.5

لجين فيصل سعد المونس 95.34

لجين فاضل حسن دشتي 94.94

موضي محمد شنار البخيت 94.13

ناصر عبدالله حسن الكندري 94

دلال فيصل شايع الماجد 93.68

غانم احمد غانم الوادي 93.18

علياء عدنان جواد القلاف 91.94

الاء رشيد نايف العنزي 91.06

عبدالله ناصر عبدالله الدليمي 90.91

مناي حمد مرزوق كريديس 90.8

فارس فهد أحمد الحداد 90.8

هندسة كيميائية

علي محمد ابراهيم اشكناني 95.59

فارس عيد محمد الشمري 94.27

الجوري خالد بجاد المطيري 94.16

فيصل طلال عباس القطان 93.94

براك محمد بداح المطيري 93.48

عبدالمحسن محمد عباس الصفار 93.18

عمر محمد ناصر المطوع 92.84

دلال احمد بردان الشمري 92.34

صالح محسن سليمان علي 92

ساره مفرح سعود العنزي 90.48

هندسة معمارية

لولوه محمد عجيل حشاش 95.23

أسيل بدر ناصر العنزي 95.06

بتول على حسين عبدالله 94.38

لولوه خالد حمدان الصويان 93.96

اقتصاد

علي جابر عزيران سيف الحجيلان 95

سعود هاشم عبدالعزيز العنزى 85.79

سيف علي دخيل الخرينج 85.55

مهدي علي عبدالرحمن احمد 85.54

وليد ناصر عبدالله العنزي 85.25

إدارة أعمال

علا رياض عبدالرضا الهزيم 95

فيصل مسفر علي العجمي 92.31

أنور مشعل سلمان الداود 89.47

أحمد حمود معاشى المطيري 88.61

عبدالعزيز مروي سعود مروي المطيري 88.07

مساعد خالد مزعل العنزي 87.71

خالد شرعان حاضر السعيدي 86.77

الكيمياء

مساعد خالد فالح الشمري 94.21

فهد احمد نشمي الضفيري 92.88

فاطمه فيصل مساعد الرويح 89.94

عبدالعزيز محمد سعد الجابر 89.04

يوسف مساعد مبارك البواردي 88.73

عمر حامد منشد الخالدي 87.19

ريم راكان مساعد الحداد 87.09

ناصر بدر ناصر العجمي 86.07

علوم سياسية

هادي حسين هادي المري 91.14

أحمد عبدالله خالد المطيري 88.27

عبدالرزاق مطلق دحل الضفيري 88.12

مشاعل مشعل محمد المطيري 88

عامر صباح فرج المطيري 87.84

الجيولوجيا

جميله عبدالعزيز عبدالحميد بوحمد 90.96

هيا مبارك شلاش المنزل 89.91

فيصل خالد فيصل الكندري 87.56

آداب/ لغة انجليزية

دعيج هاني احمد هندي 90.63

هاجر باقر محمد المطوع 90.08

أحمد حمد حسين بوعباس 87.78

ريماس جاسم محمد العذاب 85.57

تصميم داخلي

عمر مناحي صالح الخالدي 89.75

روان علي جواد الفرحان 85.97

حوراء طلال بدر المجادي 85.43

المحاسبة والتمويل

متعب رزام عيسى العباسي 89.42

مبارك نواف عبدالله بوظهير 89.32

عوض سعود عوض مطر 88.1

يوسف وليد مبرك الحيص 87.16

عبدالعزيز أنور سالم العازمي 87.02

علم البيانات

خالد علي عبدالله الحصينان 87.62

مشاري يوسف عايز المطيري 87.21

عبدالله عيسى ظاهر العنزى 86.7

حسن علي حسن أشكناني 86.36

مبارك سطام عبدالله الربعي 85.94

عبدالله جاسر سالم العجمى 85.93

عمر محمد هاشل العجمى 85.54

رياضيات

صالح محمد هذال المطيري 88.28

عبدالله مساعد على العطوان 88.03

يوسف ناصر عبد الله الديحاني 87.32

خالد ضاري عبدالله القحص 86.1

نايف عبدالعزيز مجعد المطيري 86

محمد ابراهيم عبدالله اكروف 85.66

عبدالله نواف عبدالله البغيلي 85

إعلام واتصالات

خالد فايز لافي المطيري 86.48

حسين عبدالعزيز حسين المطيري 86.26

تصميم جرافيك

تهانى محمد حبيب نجم 87.26

سلمان عبدالله عبدالخضر عبدال 86.67

احمد خالد عبدالله المسلم 86

تسويق

خالد ناصر نداء ناصر المطيري 85.8

عبدالرحمن هاني سعود المطيري 85.6

مريم طلال حسين البلوشي 85.17

التمريض

شيخه عادل ياسين الشطي 95.17

لولوه علي هويدي العصيمي 93.37

يوسف محمد صغير الزعبي 91.06

أريج حمد جمعه التميمى 88.1

خالد محمد خالد المطيري 86.03

الولايات المتحدة الأميركية

إدارة أعمال

سولاج نجيب أحمد الكندري 100

شيخة خالد عبدالوهاب العدساني 90.8

صالح احمد جاسم الكندرى 86.48

يوسف زبن مهنا العنزى 84.43

يوسف محمد يوسف الذكرالله 82.16

عبدالله سعد عايض القحطاني 81.64

راشد عيسى محمد جاسم 81.6

عبدالعزيز فهد علي الكندري 81.46

مشاري بدر مشاري المطيري 80.3

إدارة الموارد البشرية

عبدالله غنيم سالم السالم 82.61

إدارة سلاسل التوريد

خالد عبد الرحمن ساجر العتيبي 86.09

إدارة نظم المعلومات

عيسى أحمد محمد دشتي 85.56

محمد صالح محمد الرندي 81.06

رهف خالد لافي الشمري 80.13

إعلام

آلاء وائل فيصل قمبر 83.5

اقتصاد

فهد أحمد سبيل العازمي 84.93

الأحياء

ايه حسين عباس دهراب 95.2

طيبه بدر ناصر الحماد 92.4

الأمن السيبراني

بدر مشاري عاصي الهاجري 95.5

خالد عيسى ذياب العازمي 92.72

سلطان محمد راشد العنزي 90.53

محمد عليان محمد العجمي 90.21

فيصل عدنان مشرف العنزي 89.69

التربية الخاصة / لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

خالد حماد محمد العجمي 81.22

التصوير الإشعاعي

محمد معيض عبدالله العجمي 95.8

جود سعد ابراهيم الزايد 94.15

أفتخار فهد غنام الحسيني 89.99

تسويق

أضوى فهد ماطر ماجد 81.87

تصميم جرافيك

محمد عمر لافي المطيري 81.59

عبدالله محسن حسين الوطيب 80.54

تصميم داخلي

نور نجم عبدالله حسن 80.65

تمويل

جراح غنيم علي المطيري 85.5

سعد مبارك سعد الدوسري 80.6

رياضيات

نواف سعيد مبارك العجمي 83.82

بكر على ملوح الحريجي 80.96

علاقات دولية

محمد عطا الله محمد السميران 83.02

ناصر معيض عبدالله العجمي 81.97

حصه محمد صالح الجيران 80.64

علم الأرصاد الجوية

عبدالله خالد يوسف فرس 86.22

علم التغذية

أرين ابراهيم محمد جواد 87.74

يحيى حسين كايد العنزي 86.65

مريم عادل محمد المتروك 83.81

طلال فهد حامد الشمري 81.98

عبدالرزاق مبارك سليمان الصانع 81.2

أنس فايز احمد الرشيدي 80.96

محمد طارق روضان الشمري 80.11

فجر وليد عبداللطيف السليم 80.04

علم الكمبيوتر

حمد طارق محمد العبدالسلام 93.42

محمد جباره غنيم الماجدي 86.02

بدر شبيب مجحم الخالدي 84.37

فارس محمد فارس جفين 83.97

عمر على فهد منوردواس المطيري 83.82

ثنيان فوزي حمد الشمري 83.79

يعقوب سالم محمد البناي 83.32

حمد بندر عبيد الشمري 82.96

يوسف عادل زهير الكروف 82.65

عبدالله عبدالرحمن عبدالمحسن الظاهر 82.58

فهد خالد حمود المطيري 82.52

دانه ايمن حسين بوجره 82.21

فيزياء

محمد عادل عبدالمجيد البلوشي 80.61

محاسبة

براك محمد حسين العنزي 90.8

عادل جاسم محمد الشمري 88.43

محمد عبدالله نايف العنزي 84.71

هويدي محمد مناع العنزي 83.81

حمد نواف خليل سبتي 83.79

حسين على احمد شموه 83.44

سعود رجا عبدالله الديحاني 83.31

محمد أحمد صالح المكيمي 83.1

خالد نايف مجعد المطيري 82.95

فهد فالح سعد المطيري 81.52

عبدالله ناصر عبدالله العجمي 81.49

نايف لافي فيحان المطيري 80.85

مشعل عبد الله حمود فرج المطيري 80.82

سعد سالم سعود شبيرم 80.41

فهد منصور أحمد الحمود 80.24

عبدالهادي عزيز سعيدي الحريجي 80.17

معمار

سناريا عبدالعزيز عبدالكريم الزنكوي 87.62

طرفه مزعل محمد المطيري 85.62

هندسة صناعية

سعود عبدالعزيز عبدالوهاب العبدالوهاب 86.01

هندسة طيبة حيوية

أمينه حامد محمد الأنصاري 98.21

دانه علي غافل العدواني 98

شريفه مرزوق محمد البدر 95.53

هندسة كمبيوتر

محمد عبداللطيف حميدي الديحاني 98.6

سليمان حسام سلطان سلطان 98.2

يوسف انور عبدالله العوضي 95.8

ايات موسي حميد موسي 88.57

جعفر باسم على القلاف 87.83

يوسف يعقوب يوسف بوكحيل 87.67

ساره احمد فالح محمد 86.58

هندسة كهربائية

فواز سعد شبيب العازمي 95.63

حيدر سامى عباس القطان 93.09

بدر ذياب مزعل السرهيد 91.64

عبدالهادي نايف مناحى القحطاني 89.68

ناصر فايز خالد سبيل 89.2

محمد عبدالكريم سلمان العريعر 88.34

عمر عبدالعزيز فالح الخالدي 87.98

فالح فيصل فالح الخالدي 87.21

محمد بدر فهد الرشيدي 87.2

فاطمه عدنان اسماعيل القلاف 86.67

سعود محمد حسين الشريف 86.5

نواف محمد عثمان الرقيعي 86.44

علي محمد عبدالرضا بوحمد 86.13

مسعود ناصر محمد المري 86.05

حسين حمد علي العلي 86

جاسم محمد عبدالرحيم القطان 85.93

راشد عبدالرحمن راشد المري 85.29

خالد عوض عذال العنزي 85.27

مشاري طارق محمد المحارب 85.15

حسين خالد حسين القطان 85

سعد غليفص سعد العجمي 85

هندسة كيميائية

عبدالله مبارك عبدالله العجمي 87.6

حكم عبدالله حكم جمعان 86.79

هندسة مدنية

حمزه جاسم محمد الرمل 91.44

هندسة معمارية

مبارك ناصر غنام العنزي 91.16

جمهورية أيرلندا

إدارة تكنولوجيا

خالد احمد خلف الفجي 81.8

إدارة الموارد البشرية

حمد سعد طفيح العازمي 83.97

ادارة نظم المعلومات

يوسف سليمان عبدالنبي عبدالله 86.2

التقنيات العلاجية المتقدمة

حمزه وليد ابراهيم الحرز 97.4

الصحة الوقائية/ الصحة وعلم الأداء

يوسف فلاح صنيتان المطيري 81.88

نوره احمد ماجد بوطيبان 80.66

الصحة وعلوم الاغذية

ايلاف أيوب عبدالله الكندري 90.44

الجود مشعل خيرى العنزي 89.65

آلاء أيوب عبدالله الكندري 89.53

العلاج الاشعاعي

آلاء حسين محمد الهلال 97.58

العلاج الطبيعي

منار ماطر محمد ماطر مسير المسعودي الشمري 98.2

مها زياد طارق الرشيد 96.84

صيدلة

ساره فيصل مبارك العدواني 98.44

نور علي فاضل بوعباس 98.02

رقيه محمد جواد العامر 97.82

دانه ثامر منصور صرخوه 97.3

ساره عبداللطيف عايض العتيبي 97

طب بشري

جمانه عقيل عبدالوهاب أحمد القلاف 98.8

ريم زياد طارق الرشيد 98.58

نور سليمان رجب علي 98.56

اريج مشعل سطم الشمري 98.5

عبدالله أحمد خلف العميره 98.47

حمد خالد مساعد الحميده 98.44

سليمان فاضل أحمد الشطي 98.4

ياسمين موسى محمد الأنصاري 98.4

علم البيانات والتحليلات

ناصر فهد بدر المطيري 85.22

علم الحاسوب

ريان فيصل محمد الصعيب 84.63

كيمياء حيوية

ايمان بدر حسن ذياب 84.57

هندسة إلكترونية

ساره احمد حسين كندري 88.27

بندر ماجد ندا العنزي 88.25

لميس محمد امير الدابي 88.23

العنود محمد هادي العجمي 87.97

هندسة طبية حيوية

هيا خالد احمد الكندري 98.5

حصه محمد حميد علي 95.06

هندسة طيران

علي حسين ابراهيم عرب 94.07

الإمارات العربية المتحدة

الاحياء

مريم خالد عيسى محمد 90.2

حمدان على ساير الضفيري 82.28

التغذية العلاجية والحميات

علي محمد علي حمزاوي 97.67

التمريض

رتاج ماجد داود الشمري 95.78

رياضيات

عبدالحميد بدر عبدالحميد حمادي 87.14

صيدلة

ابراهيم عيسى محسن الحربي 99.15

نوره سالم سعود المطيري 99.06

مبسم محمد حسن ابراهيم 98.58

نوريه جاسم عبدالعزيز الحشاش 98.51

عذاري ناجي ابراهيم الشطي 98.37

علم المختبرات الطبية

اسراء عبدالله بدر المنيع 96.86

هندسة الحاسوب

حور سليمان داود العريعر 95.4

هندسة صناعية

مها سلمان فهاد العجمي 92.6

أحمد عبدالله احمد يوسف 86.09

هندسة كيميائية

هادي هاشم حسن نوشاد محمد 96

هندسة مدنية

مريم سليمان قبلان الغريبة 96.38

كندا

العلاج التنفسي

نوره فلاح صنيتان المطيري 93.8

صيدلة

احمد على دوشى العراده 97.16

حسن علي حسن عبدالله 96.25

زينب عماد سيدباقر الشخص 95.89

عمر يوسف احمد الكندري 95.53

زينب محمد غلوم محمد 95.37

طب اسنان

يوسف عبدالعزيز نادر بن علي 95.62

طب بشري

رؤيا فيصل عباس أحمد 97.83

عبدالعزيز عادل حمد الجيماز 97.6

دلال مشاري محمد دهراب 96.75

علوم تغذية

عبدالرحمن سالم عبدالله سالم سعد العبيد 90.4

نورا مسفر نصار العجمي 88.63

مملكة البحرين

طب بشري

نوف عبدالمحسن عطيه المهيني الشمري 100

حصة عمار عبدالله الناجم 100

ناصر بدر حسين العنزي 99.69

أروى محمد احمد الكندرى 99.63

نيوزيلندا

طب بشري

أحمد علي فالح العنزي 98

علوم الزراعة

مناير معزي بندر المطيري 80.45

علوم طب حيوي

غزاله عادل سليمان المولي 83