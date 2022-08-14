عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قرارا بعودة توفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال في جميع المناطق التعليمية بداية من العام الدراسي المقبل 2022/2023، وذلك بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا.



وقد جاء قرار د.اليعقوب بعد الاطلاع على القرارات ذات الصلة، واعتمادا على نتائج الدراسة المسحية الغذائية لرياض الأطفال بجميع المناطق التعليمية والتي تضمنت رأي ذوي الاختصاص من أهل الميدان التربوي بشأن أهمية الاستمرار في توفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال بجميع المناطق التعليمية، وأيضا كتاب رئيس فريق الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بشأن مناقصات «الوجبات الغذائية الصحية لرياض الأطفال».