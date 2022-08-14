مع قدوم موسم الانتخابات وإقبال المواطنين على ممارسة حق الانتخابات، فإنني أود أن أذكر الجميع بأن حق الانتخاب كفله الدستور للمواطنين، ولكن كيّف المشرع الكويتي هذا الحق باعتباره حقا غير مالي ولا يجوز تكييفه على خلاف ذلك، لذا، فإن القانون يجرم كل من يقوم بهذا السلوك غير الدستوري، كما لو قبل أو طلب فائدة أو من هذا القبيل لنفسه أو لغيره للتصويت، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة المالية كل من يقوم بهذه المخالفة الدستورية، وناهيكم عن كونها جريمة من الناحية الشرعية، حيث لعن الله الراشي والمرتشي والوسيط بينهما، كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، بالإضافة إلى الانحلال الأخلاقي لمن يمارس هذا السلوك لكونه يعزز من وجود المفسدين الذين هم أعداء للوطن، والله من وراء القصد.



الطالبة منى محسن العازمي



كلية الدراسات التجارية