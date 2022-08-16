آلاء خليفة



طالب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح السويري بضرورة زيادة اعداد الطلبة المبتعثين في الداخل والخارج والإسراع في افتتاح جامعة عبدالله السالم الحكومية ومباشرة العمل بها وتعيين الكادر التعليمي.



ودعا السويري في تصريح لـ «الأنباء» إلى أيضا زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين في الخارج وزيادة الـمـكـافـأة الاجتماعية للطلبة الدارسين داخل الكويت، مؤكدا ضرورة التوسع في ابتعاث الطلبة بالتخصصات العلمية في الخارج والتوسع في لائحة الجامعات المعتمدة في الجهاز الوطني للاعتماد الوطني وضمان جودة التعليم.