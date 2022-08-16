فازت معيدة البعثة بقسم العلوم الترميمية في كلية طب الأسنان بجامعة الكويت د.كوثر علي بالمركز الأول للأبحاث المقدمة في مجال تركيبات الأسنان بمؤتمر «PCSP» السابع والثمانين والذي أقيم بولاية نيومكسيكو بالولايات المتحدة الشهر الماضي.

وقال القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي إن العام الأكاديمي 2022-2021 شهد إنجازات مميزة لمعيدي البعثات في الكلية من براءة اختراع مرورا بتحقيق المراكز الأولى في المحافل العلمية، مشيدا بأدائهم الأكاديمي العالي، مؤكدا أن الكلية تضع جودة التعليم نصب أعينها، وهو ما تشهد عليه إنجازات طلبتها ومبتعثيها وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى آراء وفود الممتحنين الخارجيين من مختلف الجامعات الدولية.