توجت ثانوية السالمية بنات اختتامها للعام الدراسي 2021/2022 بحصيلة تربوية ثرية في كتابها السنوي الثامن على التوالي وسلسلة قصص الوفاء في العلم والعمل «2» والتي تتفرع في مجالات القيادة المدرسية لتتفاعل مع محور العملية التعليمية، ألا وهو المتعلم، وتنطلق خلال الجانب الاستراتيجي والتعليمي والمجتمعي عبر التوجهات الإلكترونية الحديثة، لتطوف ‏بالمعرفة والخبرة، وتصل إلى كافة المستفيدين منها، وتبني معهم جسور التواصل تربويا وثقافيا واجتماعيا.



ولعل ما يميز الكتاب السنوي الثامن هو تكاتف فرق العمل المدرسية بنموذج «البوصلة في التعلم المدمج» وفق مبادرات المتعلمات والمعلمات وأولياء الأمور حيث يعتبر الأخير جزءا حيويا من الشراكة الممنهجة لدعم عمليات التعلم والاتجاهات والاهتمامات الحياتية التي تشكل شخصية المتعلمات وتنمي مهاراتهن، وتصقل هواياتهن، وترتقي بتحصيل دراسي عالي المستوى لكي يكون هناك مخرج تربوي فاعل في المجتمع، وتستوفى فيه معايير ومؤشرات الأداء للمدرسة الفاعلة ليكون مرجعا عمليا لقادة المدارس في تنفيذ الخطط المدروسة على الصعيد الاستراتيجي والتشغيلي المستدام.



وأكدت مديرة ثانوية السالمية - بنات آمال القلاف أن هذه السلسلة تأتي تأكيدا للجهود المبذولة طوال العام الدراسي والتي تعتمد في انطلاقتها على الأساس العلمي في تطبيق المبادئ والأسس الاستراتيجية التي تتم ترجمتها إلى وسائل وأدوات عملية تطرح أفكارها بعدة أشكال من البرامج والمبادرات التي من شأنها أن ترفع مستوى الهمم والدافعية بلا حدود لجميع عناصر المنظومة المدرسية وصقل الخبرات التربوية. وتوجهت القلاف بالشكر والتقدير الى كل من ساهم في انجاز هذا العمل.